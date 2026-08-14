Fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse – Hausham will ins obere Drittel

Nach dem Aufstieg von Real Kreuth und Otterfing treten nur noch fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 an. Vier Teams kämpfen um den Klassenerhalt, während die SG Hausham höhere Ziele verfolgt.
Nach dem Aufstieg des FC Real Kreuth und des TSV Otterfing in die Kreisliga treten zum Saisonstart an diesem Wochenende nur noch fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 an. Die SG Hausham will sich im oberen Drittel des Klassements festsetzen. Für den TSV Weyarn, die DJK Darching, den FC Rottach-Egern und Aufsteiger SF Fischbachau geht es um den Klassenerhalt.
Eine intensive Vorbereitung liegt hinter der DJK Darching. Zum Sommer hat, wie berichtet, Christian Pölt das Traineramt übernommen und konnte sich bislang über eine hohe Trainingsbeteiligung freuen. In den fünf Testspielen (drei Siege, zwei Niederlagen) kamen zahlreiche Spieler zum Einsatz. Den Ligaverbleib hatten die Darchinger in der vergangenen Spielzeit erst über die Relegation gegen die SG Baiernrain/Dietramszell gesichert.
Externe Neuzugänge gibt es bei der DJK nicht, dafür sind etliche verletzte Spieler wieder fit. „Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, uns stabilisieren und Ruhe einkehren lassen“, sagt Pölt. Der DJK-Coach erwartet eine Kreisklasse, die ausgeglichener ist als in der vorherigen Spielzeit und sieht Brunnthal, Grünwald, Schäftlarn und Gaißach oben.
„Entscheidend wird sein, Konstanz reinzubringen. In der Liga kann diese Saison jeder jeden schlagen“, sagt Pölt voraus. Das Auftaktspiel der DJK gegen Rottach wurde auf Donnerstag, 27. August, verlegt, somit sind die Darchinger am ersten Wochenende spielfrei. „Wir starten dann gegen Sauerlach. Wir werden komplett antreten können, einzig Dario Juric ist angeschlagen“, sagt der Trainer weiter. „Zum Start wollen wir gegen Sauerlach und Rottach möglichst gleich zwei Siege einfahren.“
Nach einigen Anläufen haben die Sportfreunde Fischbachau den Aufstieg in die Kreisklasse durch die A-Klassen-Meisterschaft endlich geschafft und gehen nun mit viel Euphorie in die neue Runde. „Unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, sagt Trainer Hans Ostner. „Die Liga wird sich in zwei Hälften teilen. Meine klaren Favoriten sind Schäftlarn/Baierbrunn und Brunnthal.“
Mit der Vorbereitung war er weitgehend zufrieden. „Wie alle Vereine hatten wir Lücken mit Urlaubern. Unsere A-Jugendlichen haben sich gut eingefügt, brauchen aber sicher noch Zeit, um stabiler zu werden.“ In den Testspielen gab es für die Sportfreunde je einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage.
An diesem Samstag ist der Aufsteiger um 14 Uhr beim Liga-Favoriten SG Schäftlarn/Baierbrunn zu Gast. „Zum Auftakt möchten wir uns gut präsentieren. Gegen einen starken Gegner müssen wir leider auf ein paar Urlauber und Verletzte verzichten“, sagt Ostner. „Schäftlarn/Baierbrunn ist eine Top-Mannschaft, aber vielleicht schaffen wir eine Überraschung.“
Tabellarisch verbessern will sich die SG Hausham im Vergleich zur Vorsaison, die die Knappen auf Platz sieben abgeschlossen hatten. „Wir wollen den Anschluss an die ersten drei Plätze herstellen. Dafür müssen wir offensiv und defensiv unsere Fehlerquote reduzieren“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Als Favoriten für den Aufstieg sieht er die Teams aus Brunnthal, Grünwald, Ascholding/Thanning und Eurasburg.
Mit den ersten Wochen der Vorbereitung war man bei den Knappen zufrieden. „Die letzten Tage waren dann aufgrund von sieben Urlaubern schwierig, sodass wir den letzten Test wegen Spielermangels absagen mussten“, berichtet Sarbalkan. In den Freundschaftsspielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. „Das war ein Spiegelbild der Vorsaison: Vorn machen wir die Chancen nicht, und hinten fallen die Tore zu einfach.“ Mit dabei waren bereits die drei Neuzugänge Quirin Loof (SV Miesbach), Kaan Kocak (Türkspor Hausham) und Valentin Beyerlein (SC Wall) sowie einige Spieler aus dem Nachwuchs. „Die Jungs aus der Jugend haben definitiv Potenzial, sind aber noch nicht richtig im Herrenbereich angekommen“, sagt Sarbalkan.
An diesem Freitag eröffnen die Knappen die Saison um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. „Wir wollen die ersten Punkte holen. Der Gegner hat eine starke Rückrunde gespielt“, sagt Sarbalkan. „Bei uns wird entscheidend sein, wie fit die Urlauber zurückkommen.“
Der Klassenerhalt ist das Ziel des FC Rottach-Egern. Das Team vom Birkenmoos startet nach einer Verlegung allerdings erst am Donnerstag, 27. August, mit dem Heimspiel gegen die DJK Darching in die Runde. „Wir haben eine recht lange Vorbereitungsphase, da die ersten beiden Spiele verlegt wurden. Das wollen wir nutzen, um spielerisch und körperlich die Grundlagen für eine lange Saison zu legen“, erklärt Trainer Veit Habersetzer, der das Team in der vergangenen Saison über die Relegation gegen Hartpenning zum Klassenerhalt geführt hatte.
Nach Testspielen gegen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach (jeweils 0:15) warten nun noch Vorbereitungsspiele gegen ebenbürtige Gegner. „Wir haben keine Neuzugänge, wollen aber unsere jungen Spieler mehr und mehr einbauen. Sie haben im Training sehr gut mitgezogen“, berichtet Habersetzer. Er erwartet eine ausgeglichene Liga, mit den Teams aus Gaißach/Wackersberg, Grünwald und Brunnthal an der Spitze.
„Wir wollen den Klassenerhalt früher sichern als im vergangenen Jahr und werden uns jeden Punkt erarbeiten müssen. Wir haben nicht den breitesten Kader. Aber, wenn alle da sind, sicher genug Qualität, um die nötigen Punkte zu sammeln.“ In den ersten Spielen werden die Rottacher noch auf Basti Lechner (Kreuzband), Florian Kölbl und Georg Scheuring (beide Syndesmoseband) verzichten müssen.
Mit einem starken neunten Tabellenplatz schaffte der TSV Weyarn als Aufsteiger in der vergangenen Spielzeit überraschend souverän den Klassenerhalt in der Kreisklasse. In der neuen Spielzeit wird es für die Klosterdörfler aber nicht einfacher, denn mit Yanik Molitor (zum SV Bruckmühl) und Christoph Schreiner (zum SV Heufeld) haben im Sommer zwei Führungsspieler den Verein verlassen.
„Die Vorbereitung war in Ordnung, wir hatten in den Spielen gute und schlechte Phasen“, erzählt TSV-Trainer Michael Hub. „Die Trainingsbeteiligung war okay, aber das ist in der Sommervorbereitung mit den Urlaubern normal.“ Es gab jeweils zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen für die TSV-Kicker. Das Saisonziel der Weyarner ist wieder der Klassenerhalt. „Die jungen Spieler haben viel Potenzial. Man hat in der Vorbereitung schon gesehen, dass sie für die Abgänge in die Bresche springen können“, sagt Hub. „Die Stimmung im Team ist gut, und alle haben Bock.“ Als Favoriten der Liga sieht der TSV-Trainer Brunnthal, die FF Geretsried und die SG Schäftlarn/Baierbrunn.
Zum Auftakt erwarten die Weyarner am Sonntag zur ungewohnten Anstoßzeit um 18.30 Uhr die SG Ascholding/Thanning. „Personell sieht es für Sonntag relativ gut aus. Wir wollen das erste Spiel gewinnen, um nicht wie im vergangenen Jahr gleich unten reinzurutschen“, sagt Hub weiter. „Den Dreier traue ich der Mannschaft auch zu, obwohl Ascholding eine erfahrene Kreisklassen-Mannschaft ist.“