Fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse – Hausham will ins obere Drittel Fußball-Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

Ähnliche Ziele: Die DJK Darching (weiß) und der FC Rottach-Egern (blau) wollen in der neuen Saison die Klasse halten. Die SG Hausham will dagegen oben mitspielen. – Foto: Ralf Poeplau

Nach dem Aufstieg von Real Kreuth und Otterfing treten nur noch fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 an. Vier Teams kämpfen um den Klassenerhalt, während die SG Hausham höhere Ziele verfolgt.

Nach dem Aufstieg des FC Real Kreuth und des TSV Otterfing in die Kreisliga treten zum Saisonstart an diesem Wochenende nur noch fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 an. Die SG Hausham will sich im oberen Drittel des Klassements festsetzen. Für den TSV Weyarn, die DJK Darching, den FC Rottach-Egern und Aufsteiger SF Fischbachau geht es um den Klassenerhalt. DJK Darching Eine intensive Vorbereitung liegt hinter der DJK Darching. Zum Sommer hat, wie berichtet, Christian Pölt das Traineramt übernommen und konnte sich bislang über eine hohe Trainingsbeteiligung freuen. In den fünf Testspielen (drei Siege, zwei Niederlagen) kamen zahlreiche Spieler zum Einsatz. Den Ligaverbleib hatten die Darchinger in der vergangenen Spielzeit erst über die Relegation gegen die SG Baiernrain/Dietramszell gesichert.

Externe Neuzugänge gibt es bei der DJK nicht, dafür sind etliche verletzte Spieler wieder fit. „Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, uns stabilisieren und Ruhe einkehren lassen“, sagt Pölt. Der DJK-Coach erwartet eine Kreisklasse, die ausgeglichener ist als in der vorherigen Spielzeit und sieht Brunnthal, Grünwald, Schäftlarn und Gaißach oben. „Entscheidend wird sein, Konstanz reinzubringen. In der Liga kann diese Saison jeder jeden schlagen“, sagt Pölt voraus. Das Auftaktspiel der DJK gegen Rottach wurde auf Donnerstag, 27. August, verlegt, somit sind die Darchinger am ersten Wochenende spielfrei. „Wir starten dann gegen Sauerlach. Wir werden komplett antreten können, einzig Dario Juric ist angeschlagen“, sagt der Trainer weiter. „Zum Start wollen wir gegen Sauerlach und Rottach möglichst gleich zwei Siege einfahren.“

SF Fischbachau Nach einigen Anläufen haben die Sportfreunde Fischbachau den Aufstieg in die Kreisklasse durch die A-Klassen-Meisterschaft endlich geschafft und gehen nun mit viel Euphorie in die neue Runde. „Unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, sagt Trainer Hans Ostner. „Die Liga wird sich in zwei Hälften teilen. Meine klaren Favoriten sind Schäftlarn/Baierbrunn und Brunnthal.“ Mit der Vorbereitung war er weitgehend zufrieden. „Wie alle Vereine hatten wir Lücken mit Urlaubern. Unsere A-Jugendlichen haben sich gut eingefügt, brauchen aber sicher noch Zeit, um stabiler zu werden.“ In den Testspielen gab es für die Sportfreunde je einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. An diesem Samstag ist der Aufsteiger um 14 Uhr beim Liga-Favoriten SG Schäftlarn/Baierbrunn zu Gast. „Zum Auftakt möchten wir uns gut präsentieren. Gegen einen starken Gegner müssen wir leider auf ein paar Urlauber und Verletzte verzichten“, sagt Ostner. „Schäftlarn/Baierbrunn ist eine Top-Mannschaft, aber vielleicht schaffen wir eine Überraschung.“

SG Hausham Tabellarisch verbessern will sich die SG Hausham im Vergleich zur Vorsaison, die die Knappen auf Platz sieben abgeschlossen hatten. „Wir wollen den Anschluss an die ersten drei Plätze herstellen. Dafür müssen wir offensiv und defensiv unsere Fehlerquote reduzieren“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Als Favoriten für den Aufstieg sieht er die Teams aus Brunnthal, Grünwald, Ascholding/Thanning und Eurasburg. Mit den ersten Wochen der Vorbereitung war man bei den Knappen zufrieden. „Die letzten Tage waren dann aufgrund von sieben Urlaubern schwierig, sodass wir den letzten Test wegen Spielermangels absagen mussten“, berichtet Sarbalkan. In den Freundschaftsspielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. „Das war ein Spiegelbild der Vorsaison: Vorn machen wir die Chancen nicht, und hinten fallen die Tore zu einfach.“ Mit dabei waren bereits die drei Neuzugänge Quirin Loof (SV Miesbach), Kaan Kocak (Türkspor Hausham) und Valentin Beyerlein (SC Wall) sowie einige Spieler aus dem Nachwuchs. „Die Jungs aus der Jugend haben definitiv Potenzial, sind aber noch nicht richtig im Herrenbereich angekommen“, sagt Sarbalkan. An diesem Freitag eröffnen die Knappen die Saison um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. „Wir wollen die ersten Punkte holen. Der Gegner hat eine starke Rückrunde gespielt“, sagt Sarbalkan. „Bei uns wird entscheidend sein, wie fit die Urlauber zurückkommen.“