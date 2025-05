Fünf K.o.-Spiele in Regensburg – Ungewissheit bei Sportclub II

Der Unterbau des SC Regensburg kann nur dann in die Kreisliga aufsteigen, wenn die Erste die Bezirksliga hält. – Foto: Felix Schmautz

Die Teams aus Velburg und Hemau haben es am Wochenende vorgemacht. Sie sind ihrem großen Ziel Kreisliga einen Schritt näher gekommen. Was dieser erste Relegationssieg wert sein wird, das wird sich zeigen. Denn noch ist unklar, wie viele Plätze in den Regensburger Kreisligen frei werden. Ausschlaggebend dafür ist ja der Ausgang der Bezirksliga-Relegation. Zwei bis vier freie Plätze sind aktuell noch möglich.



Am heutigen Dienstagabend wollen vier Mannschaften nachziehen und das Tor zum Erhalt bzw. Aufstieg in die Kreisliga aufstoßen. Außerdem steigt je ein Playoff-Spiel um ein Kreisklassen-Ticket sowie um einen Platz in der A-Klasse. Am Mittwoch kommt es dann zu einem ligainternen Entscheidungsspiel zweier punktgleichen Teams der Kreisklasse 2.

Relegation zur Kreisliga







Spielort: Sanding. Haarscharf schrammte der SV Türk Genclik am letzten Spieltag der Kreisliga 1 am direkten Klassenerhalt vorbei. Nun wollen es die Regensburger über die Relegation regeln, ein drittes Mal in Folge den Klassenerhalt zu schaffen. Personell sieht es wieder besser aus als im letzten Spiel. Die SG Peising/Bad Abbach II war in der Saison 2018/19 einmal in der Kreisliga vertreten – dorthin soll es zurückgehen. Qualifiziert hat sich die SG als bester Tabellendritter der drei Kreisklassen. Spielertrainer Simon Sigl, er übernimmt bekanntlich Bad Abbachs Erste, möchte die Truppe als Kreisligist an seinen Nachfolger Willi Petz übergeben. Hierfür stehen ihm fünf spielberechtigte Akteure aus dem Kader der Bezirksliga-Meistermannschaft zur Verfügung.







Spielort: Hohenschambach. Der Ausrichterverein feierte heuer sowohl mit der Ersten als auch der Zweiten die Meisterschaft. Für welches der beiden Teams dies wohl ein gutes Omen sein wird? Der SC Regensburg II holte am Schlussspieltag die Vizemeisterschaft in der Kreisklasse 2. Jetzt will man die Chance am Schopf packen und aufsteigen. „Das haben sich die Jungs verdient“, sagt SC-Coach Andreas Utz. Allerdings wäre alles umsonst, wenn die erste Mannschaft des Sportclubs über die Relegation in die Kreisliga absteigen würde. Dann wäre der SC II nicht aufstiegsberechtigt, da zwei Teams eines Vereins in der Kreisliga nicht erlaubt sind. Nichtsdestotrotz soll zunächst einmal das Duell mit dem SV Lupburg gewonnen werden. Die Kicker aus dem Landkreis Neumarkt schlossen die Saison in der Kreisliga 2 als Zwölfter ab und gehen frohen Mutes in die Saisonverlängerung.





Relegation zur Kreisklasse







Spielort: Lorenzen. Den ersten Matchball ließ der FC Rosenhof-Wolfskofen noch ungenutzt. Vor fast 1000 Zuschauern in Geisling gab sich die Gruber-Elf letzten Mittwoch nach Verlängerung der SG Mötzing geschlagen. Der Meistertitel in der A-Klasse 1 ist damit futsch. Dafür soll der zweite Anlauf sitzen. Rele-Gegner SV Breitenbrunn II wurde in der Kreisklasse 3 Letzter. Durch glückliche Umstände (eine neue SG sowie ein Relegations-Verzicht) darf man dennoch relegieren. Diese „zweite Chance“ will man nutzen und es der eigenen Ersten gleichtun, die am Wochenende den Bezirksliga-Erhalt schaffte. Der Sieger dieser Partie ist Kreisklassist, der Verlierer A-Klassist.







Spielort: Wenzenbach. Den Gang in die „richtige“ Relegation wollen die SG Fortuna II/Bosna Regensburg und der TSV Bernhardswald verhindern. In einem ultra-spannenden Abstiegskampf gingen die Mannschaften in der Kreisklasse 2 punktgleich ins Ziel. Nun muss ein Entscheidungsspiel darüber entscheiden, wer als Rangelfter direkt die Klasse hält und wer in die Relegation muss. Das Ligaduell gewannen die Regensburger vor Kurzem überdeutlich mit 10:2. „Wir werden mit aller Macht versuchen, die Liga zu halten“, verspricht Arber Morina vom SV Fortuna. Der langjährige Landesliga-Spieler und jetzige Bayernliga-Trainer der Fortuna wird vermutlich selbst auf dem Platz stehen.





Relegation zur A-Klasse







Spielort: Holzheim. Um einen Startplatz in der A-Klasse geht es im nördlichen Landkreis. Die zweite Garnitur des FC Kosova Regensburg II will A-Klassist bleiben, die SG Deuerling/Brunn II eine Etage nach oben kraxeln. Für den Verlierer gibt es eine zweite Chance gegen den TSV Alteglofsheim II. „Wir werden von der ersten Minute an Vollgas geben müssen, um unser Ziel Klassenerhalt zu sichern. Wir wissen, dass es ein hartes Spiel wird, dass uns alles abverlangen wird. Unser Gegner ist zu Recht Vizemeister und wird motiviert auftreten“, erklärt Lum Gashi, sportlicher Leiter des FC Kosova.