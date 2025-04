Fünf katastrophale Nebringer Minuten

So., 30.03.2025, 13:00 Uhr

Fünf katastrophale Minuten mit 3 Gegentoren direkt vor der Pause waren hauptverantwortlich für die Niederlage der zweiten Mannschaft gegen Weil im Schönbuch. Die 0:4 Hypothek konnte man in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen. Dabei hatte man in der ersten halben Stunde eine ansprechende Leistung geliefert und durch Niklas Lohner auch Torchancen gehabt. Nach der Pause dauerte es 20 Minuten bis man das 0:5 kassierte. Praktisch im Gegenzug gelang Marvin Rein auf Vorlage von Niklas Lohner das 1:5. Nach einem Ballverlust von Andre Lupo stellten die Gäste den alten Vorsprung wieder her. Ergebniskosmetik betrieb man mit einem Doppelschlag von Tobias Wetzel und Dennis Singer.