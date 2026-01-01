Fünf interessante Zugänge bei zwei Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der TSV Mähringen (Elfter der Kreisliga B2 Donau/Iller) verstärkt sich in der aktuellen Winterpause und verpflichtet gleich zwei Spieler. Mit Sinan Can Kararmaz holt sich der Kreisligist einen erfahrenen 34-jährigen Mittelfeldspieler. Der Spieler trug in der Jugend das Trikot des VfR Aalen. Sammelte dann bei der TSG Tannhausen, Türkgücü Ulm und dem VfL Kirchheim/Teck viel Erfahrung in der Landesliga. Beim FC Sonthofen spielte Kararmaz sogar in der Bayernliga. Nach weiteren Stationen unter anderem dem TSV Neu-Ulm, VfB Ulm und VfR Süssen, wechselt er nun zum TSV Mähringen. Der zweite Zugang ist mit Kevin Ferralotto ein alter Bekannter. Der Verteidiger trug bereits von 2017 bis 2025 das Trikot des TSV.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Grimmelfingen

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Als Dritter der Kreisliga B4 Donau/Iller überwintert der SV Grimmelfingen und hat nur einen Punkt Rückstand zu Tabellenführer Ljiljan Ulm. Nun gibt es gleich drei Neue: Yunus Emre Sahin (Mittelfeld, reaktiviert, zuletzt Jugend beim TSV Neu-Ulm), Eray Menekse (Torwart, TSV Senden, Kreisliga B3 Donau/Iller) und Ilia Angelov (Abwehr, TSV Senden, Kreisliga B3 Donau/Iller). Diese Zugänge sollen den SV Grimmelfingen im Aufstiegskampf unterstützen und für eine erfolgreichere zweite Saisonhälfte sorgen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++