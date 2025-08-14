Fünf Gründe zum Feiern in Leschede

Der FC 47 Leschede II hat sich im Kreispokal mit 5:2 gegen den SV Polle durchgesetzt. Jacob Löcken brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), doch Michael Lohe drehte die Partie mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten (15./17.). Kurz vor der Pause glich Jan Roling nach Zuspiel von Janis Bültel zum 2:2 aus (44.).

In der zweiten Halbzeit übernahm Leschede das Kommando: Bültel traf nach einer Ecke zum 3:2 (65.), ehe Marcel Blattner per Foulelfmeter (87.) und der eingewechselte Cyril Atane (90.+7) den Endstand herstellten. Überschattet wurde der Sieg von einer Roten Karte gegen Roling (90.+1).

Alle Highlights und Details lieferte Niklas Dambon im Liveticker.