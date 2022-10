Die Niederlage gegen den SV Lippstadt ging aufgrund mehrerer Faktoren in Ordnung. – Foto: Meiki Graff

Fünf Gründe, weshalb die Serie des 1. FC Bocholt gerissen ist Der Regionalligist unterlag am Samstag mit 1:3 (1:0) dem souveränen SV Lippstadt. Top-Stürmer Malek Fakhro konnte keine Gefahr kreieren – und die Abwehr stand bisweilen durcheinander. So geht die Niederlage in Ordnung.

Die Erfolgsserie des Fußball-Regionalligisten 1. FC Bocholt ist gerissen. Nach sechs Partien ohne Niederlage musste sich das Team von Trainer Marcus John am Samstagnachmittag mit 1:3 (1:0) vor heimischem Publikum dem SV Lippstadt geschlagen geben. Wir nennen die wichtigsten Gründe.

1. Es fehlen zu viele gelernte Innenverteidiger Am Samstag fielen Abwehrchef Mika Hanraths und Kapitän Tim Winking aus. Diese Ausfälle sind kaum zu kompensieren. Marc Beckert, gelernter Außenverteidiger, rückte ins Zentrum. Im Spielaufbau ist der 31-Jährige stark, im direkten Duell aber hat er seine Schwächen. Neben dem Vize-Kapitän lief Arman Corovic auf, der einzige gelernte Innenverteidiger. Doch der Bosnier musste ebenfalls vorzeitig verletzt ausgewechselt werden, Lucas Valler kam so zu seinem Regionalliga-Debüt. Klar ist aber: So viele Ausfälle kann der 1. FC Bocholt nicht kompensieren. Wenig verwunderlich, dass der SV Lippstadt viele Chancen herausspielte. 2. Malek Fakhro wurde aus dem Spiel genommen Stürmer Malek Fakhro ist so etwas wie die Lebensversicherung des 1. FC Bocholt. Der Deutsch-Libanese traf in dieser Saison bereits sieben Mal. Auch gegen den SV Lippstadt brachte der 24-Jährige sein Team zunächst vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Darüber hinaus war von Fakhro aber deutlich zu wenig zu sehen. Das lag vor allem auch daran, dass die Gäste den Angreifer gezielt aus dem Spiel nahmen. Fakhro musste sich immer wieder tief fallenlassen, um an Bälle zu kommen. Die Folge: Er konnte kaum Torgefahr kreieren. 3. Den offensiven Nebenleuten fehlt es an Gefahr