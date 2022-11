Fünf Gründe, weshalb 1. FC Bocholt gegen Schalke II deklassiert wurde Der Regionalligist zeigte eine schwache Vorstellung gegen den Bundesliga-Nachwuchs.

Der 1. FC Bocholt unterlag am Samstag 2:8 gegen Schalkes U23. Kein Bocholter war auf der Höhe - und die Gäste agierten überaus kaltschnäuzig. Dabei war die Kulisse beeindruckend am Hünting.

3. Im Mittelfeld kam es zu vielen Ballverlusten. Immer wieder verloren die Bocholter Mittelfeldspieler im Zentrum den Ball. Sogar der sonst so sichere Fabio Simoes Ribeiro hatte Mühe. Das nutzten die Gäste aus dem Ruhrpott eiskalt aus. Immer wieder schalteten die Königsblauen schnell, und die Defensivleute der Gastgeber kamen kaum hinterher.

2. Defensiv fehlte es an der Abstimmung. In der Innenverteidigung liefen gegen den FC Schalke 04 Mika Hanraths und Arman Corovic auf. Doch das Duo ist noch nicht eingespielt, wie sich schonungslos offenbarte. Der Nachwuchs des Bundesliga-Klubs spielte die Verteidigung bisweilen schwindelig, immer wieder kam es zu Abstimmungsproblemen.

1. Das Verletzungspech hält an. Seit Monaten fallen bei den "Schwatten" Leistungsträger aus. Das ist häufig, aber eben nicht immer zu kompensieren. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Abwehrchef und Kapitän Tim Winking, der sich zuletzt einen doppelten Jochbeinbruch zugezogen hatte. Und auch Gino Windmüller, Marcel Platzek, Dario Schumacher, Jona Scholz und Lars Bleker sind unverändert außen vor.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt hat die bislang deutlichste Niederlage der Saison 22/23 hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Marcus John gab sich am Samstag mit 2:8 (0:6) Schalke 0:4 geschlagen. "Bei der einen Mannschaft geht alles, bei der anderen geht gar nichts und das war heute leider bei uns der Fall. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen waren im ersten Durchgang riesig und Schalke nutzt das mit der individuellen Stärke natürlich total effizient aus. Acht Tore aus zehn Chancen sind für uns dann äußerst unglücklich", sagte Bocholts Trainer Marcus John nach dem Schlusspfiff. Doch was sind die Gründe für die dramatische Pleite? Wir geben Antworten.

4. Top-Stürmer Malek Fakhro alleine reicht nicht. Malek Fakhro besorgte in der 87. Minute mit Saisontor Nummer neun den 2:8-Endstand. Der Deutsch-Libanese ist so etwas wie die Lebensversicherung des Aufsteigers. Doch das weiß auch die Konkurrenz, daher wird Fakhro nicht selten gedoppelt. Die Folge: Malek Fakhro muss sich bisweilen tief fallen lassen, um ins Spiel zu finden. Von seinen Nebenleuten geht unterdessen aber zu wenig Gefahr aus.

5. Die Kulisse war wohl zu perfekt. Mit 2.776 Zuschauern war die Gigaset-Arena erstmals in dieser Saison ausverkauft. Von solchen Zahlen können die meisten Regionalligisten nur träumen. Offenbar waren viele Fans davon angelockt worden, dass die Bocholter zuletzt formstark unterwegs waren - und die Abstiegszone verlassen hatten. Doch die Spieler wurden vom Drumherum wohl eher nervös.

Wie geht es nun für den 1. FC Bocholt weiter? Die "Schwatten", die derzeit auf Tabellenplatz 14 stehen, treffen am Samstag, 14 Uhr, auswärts auf den 1. FC Kaan-Marienborn. Coach Marcus John sagt: „Wir dürfen jetzt nicht alles schwarzreden, die Leistungen in den zehn Spielen zuvor haben gestimmt. Von daher müssen wir nächste Woche in Kaan-Marienborn die passende Antwort geben und uns dort auch ganz anders präsentieren."