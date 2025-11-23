Fünf Gründe für den guten Lauf beim KFC Uerdingen

In der Saisonvorbereitung ist es ganz normal, dass ein neuer Trainer seinem ganzen Kader ausreichend Spielzeit geben möchte, um alle Spieler bestmöglich in Training und Spiel zu sehen und beurteilen zu können. Beim KFC kam die Besonderheit dazu, dass nicht nur Julian Stöhr auf dem Trainerposten neu im Verein ist, sondern auch nahezu der gesamte Kader neu zusammengestellt wurde. So probierte der Trainer einiges aus, rotierte viel durch, auch in den ersten Pflichtspielen. Kapitän Ole Päffgen ist da ein gutes Beispiel. In den ersten Spielen spielte er auf der Sechs im Mittelfeld, wurde dann aber zurück in die Innenverteidigung beordert. Ein Wechsel, der sich auszahlen sollte. Dort verleiht er der Mannschaft als erfahrener Führungsspieler aus der Kette heraus die notwendige Stabilität und kann gleichzeitig das Spiel dirigieren. Während Stöhr in den ersten Spielen stets mehrere Wechsel in der Startformation vornahm, war diese in den jüngsten Spielen bis auf punktuelle Änderungen die gleiche. Diese Eingespieltheit ist einer der Faktoren, die derzeit zum Erfolg beitragen. Gleichzeitig betont der Trainer aber auch, dass niemand außen vor sei und sich jeder Spieler über gute Trainingsleistungen für Einsätze belohnen können. In Testspielen, die eingestreut werden, kommen zudem die Spieler zum Einsatz, die zuletzt weniger Minuten in der Liga bekommen haben.