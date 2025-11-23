Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Es läuft beim KFC. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Fünf Gründe für den guten Lauf beim KFC Uerdingen
Die Uerdinger kommen in der Liga immer besser in Tritt. In den vergangenen fünf Spielen holte kein Team mehr Punkte als der KFC. Was für den Erfolg verantwortlich ist.
Der Jubel am späten Samstagnachmittag war riesig in der Grotenburg. Als der Unparteiische Kristijan Rajkovski die fünfminütige Nachspielzeit beim Spiel des KFC Uerdingen gegen die SpVg Schonnebeck das Spiel beendete, reckten die KFC-Spieler, -Verantwortliche und -Fans die Arme in die Höhe. Das sechste Ligaspiel in Folge haben die Uerdinger unbeschadet überstanden, dabei sammelte der KFC bei fünf Siegen und einem Remis insgesamt 16 Punkte. Aktuell ist der KFC Uerdingen das formstärkste Team der Liga. Doch warum punktet der KFC in dieser Phase der Saison so konstant? Eine Spurensuche.