Fünf Gladbacher überstehen Gruppenphase bei der U17-WM

Am Freitag und Samstag finden die ersten Partien der K.o.-Runde statt. Das Finale findet am 27. November statt. Deutschland gehört als Titelverteidiger zu den Turnierfavoriten, muss sich aber im Vergleich zu den Gruppenspielen deutlich steigern.

Die 1:1-Unentschieden gegen Kolumbien und Nordkorea hatten für einen Stotterstart gesorgt. Der klare Erfolg gegen El Salvador ist als absoluter Pflichtsieg einzustufen, den Trainer Marc-Patrick Meister nicht kleinreden wollte. „Es ist wichtig, dass wir diesen Sieg in dieser Drucksituation, die wir hatten, richtig einordnen“, sagte Meister. „Unter dem Strich steht eine gute Leistung meiner Spieler. Jeder Spieler im Kader hat mitgezogen und darauf bin ich stolz.“