Fünf Gegentore zum Auftakt: Lengede verliert 3:5 gegen Rot-Weiß

– Foto: Volkhard Patten

Der SV Lengede hat den Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison mit 3:5 gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig verloren. Bytyqi brachte die Gastgeber früh in Führung und traf insgesamt dreimal. Omarkhiel erzielte für Rot-Weiß vier Tore. Der Aufsteiger steht damit mit drei Punkten auf Rang drei, Lengede ist mit 0 Punkten Tabellen-13.

In der 22. Minute glich Qeli nach einem Standard zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause geriet Lengede durch den Treffer von Omarkhiel mit 1:2 in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte derselbe Spieler in der 48. Minute auf 3:1.

Der SV Lengede startete mit einer frühen Führung. Bennett Naser Bytyqi verwandelte in der siebten Minute einen Handelfmeter zum 1:0. In der Anfangsphase fand Lengede zu seinem Spiel. „Gerade in den ersten 25 Minuten haben wir unsere Prinzipien gut auf den Platz gebracht. Der Ball lief teilweise sehr gut, wir hatten gute Passfolgen und waren mutig in unserem Spiel“, sagte Trainer Murat Güzel.

Lengede blieb trotz des Rückstands in der Partie. Bytyqi verkürzte in der 74. Minute auf 2:3. In der 83. Minute stellte Omarkhiel mit seinem dritten Treffer des Nachmittags den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Bytyqi erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit noch das 3:4.

Güzel machte vor allem die Fehler seines Teams für die Wende verantwortlich: „Das 1:2 fällt dann nach einem individuellen Fehler im Mittelfeld. Nach der Pause unterlaufen uns im Passspiel erneut einfache Fehler, die von Rot-Weiß eiskalt bestraft wurden.“

„Wir kommen zwar durch Bennett Naser Bytyqi noch zweimal zurück, haben auch in Unterzahl nie aufgegeben und versucht, den Ausgleich zu erzielen“, sagte Güzel. Die offensive Ausrichtung seiner Mannschaft eröffnete Rot-Weiß jedoch Räume. Omarkhiel nutzte einen Konter in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 5:3 und damit zu seinem vierten Treffer.

„Am Ende haben wir durch unsere offensive Ausrichtung Räume angeboten, die Braunschweig im Konter genutzt hat. Das 3:5 mit dem Schlusspfiff war dann die endgültige Entscheidung“, sagte Güzel.

Trotz der Niederlage sah der Trainer Ansätze, auf denen Lengede aufbauen kann. „Natürlich sind wir mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Trotzdem habe ich über weite Strecken gute Ansätze gesehen.“ Gleichzeitig müsse die Mannschaft aus ihren Fehlern lernen: „Wir müssen lernen, unsere Fehler zu minimieren und in bestimmten Situationen noch konsequenter zu sein. Gerade auf diesem Niveau werden einfache Fehler sofort bestraft.“

Die Reaktion auf die Rückschläge bewertet Güzel positiv: „Gleichzeitig hat mir gefallen, dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen und in Unterzahl nicht aufgegeben hat. Diese Mentalität müssen wir mitnehmen. Wir wissen jetzt noch besser, woran wir arbeiten müssen.“

Rot-Weiß-Trainer Torga Izigüzel verwies nach dem Sieg auf die Vorbereitung seiner Mannschaft. „Mit drei Punkten in die Saison zu starten, ist immer gut für das Selbstvertrauen und für die Teamchemie. Wir haben uns in den letzten Monaten weiterentwickelt. Das haben wir auch auf den Platz gebracht.“ Die Trainingswoche habe sich gezielt mit dem bevorstehenden Gegner beschäftigt: „Wir haben diese Woche intensiv für das Lengede Spiel auf Ballbesitz trainiert, denn wir wussten, dass es bei diesen Temperaturen anstrengend wird.“

Für Lengede geht der Blick nach dem ersten Spieltag auf die Aufarbeitung der Partie. „Auch nach dem 2:3 haben wir weiter an unsere Idee geglaubt. Natürlich war noch nicht alles so, wie wir es uns vorstellen. Aber genau dafür ist die Vorbereitung da: Wir wollen unsere Prinzipien nicht nur trainieren, sondern sie auch unter Druck im Spiel umsetzen. Heute gab es gute Phasen, aber auch klare Momente, aus denen wir lernen müssen“, sagte Güzel.

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig belegt nach dem 5:3 mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 5:3 den dritten Tabellenplatz. Der SV Lengede steht nach dem ersten Spieltag mit 0 Punkten und 3:5 Toren auf Rang 13.