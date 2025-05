Fünf Gegentore für Ay-Yildizspor

Ay-Yildizspor Hückelhoven hat am 24. Spieltag zu Hause gegen den Kohlscheider BC mit 1:5 (1:1) verloren. Nach den Niederlagen zuvor mit dem 2:4 gegen Uevekoven und dem 0:3 in Lohn, geht der Aufsteiger also komplett leer aus der sogenannten „Englischen Woche“. Platz fünf steht jetzt noch zu Buche – sicher nicht das, was man sich nach einer starken Vorrunde mit 29 Punkten erhofft hatte. Mit gerade einmal zehn Punkten in den bisher gespielten neun Rückrundenspielen ist Ay-Yildizspor in der Tabelle einige Plätze abgerutscht.

Dabei schienen die Vorzeichen auf einen Erfolg gegen den aktuell Tabellenzweiten Kohlscheid eigentlich ganz gut. So war nach längerer Pause erstmals der Ex-Borusse Raffael wieder dabei. Und auch der zuletzt in Lohn fehlende Kapitän Sahin Dagistan stand wieder zur Verfügung.

Schon in der 30. Minute traf Kohlscheids Niklas Imelli mit einem Flachschuss am machtlosen Sven Krimp im Hückelhovener Tor vorbei zum 1:1-Ausgleich. Imelli war zuvor vom fleißigen Daniel Ott mit einem Rückpass von der Torauslinie maßgerecht bedient worden. Der Ex-Landesligist aus dem Raum Aachen war in der Folge die bessere Mannschaft, versäumte aber zunächst noch das zweite Tor nachzulegen. Unkonzentriertheiten im Abschluss oder der aufmerksame Hückelhovener Torwart Krimp verhinderten weitere Gegentore für Ay-Yildizspor. Zumindest bis zur Halbzeit.

Labas bringt seine Farben auf die Siegerstraße

Mit Wiederbeginn zahlte sich die deutlich bessere Laufarbeit der Kohlscheider dann aber aus. Schon in der 49. Minute hieß es durch Mittelstürmer Jeremy Labas 2:1. Er musste eine flache Hereingabe des pfeilschnellen Lucas Götte nur noch ins leere Tor schieben. Vielleicht wäre es noch einmal spannend geworden, hätte Raffael nach einem Foul an Kapitän Dagistan mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze getroffen. Das tat auf der Gegenseite dann aber Kohlscheid: In der 60. Minute nutzte Niklas Imelli freistehend vor Torwart Krimp seine Chance und erhöhte mit seinem zweiten Tagestreffer auf 3:1 für den KBC.

Nur wenig später durfte in der 64. Minute auch Labas seinen zweiten Tagestreffer bejubeln, traf zum 1:4. Hückelhoven war damit natürlich geschlagen, kassierte in der 71. Minute sogar noch durch Lucas Götte das 1:5. Der war der überforderten Hückelhovener Abwehr einfach davongelaufen. Kohlscheid wechselte danach mehrfach und nahm so dann auch merklich das Tempo aus dem Spiel. Zum Glück vielleicht für Ay-Yildizspor, das so um eine noch deutlichere Niederlage wohl herumgekommen ist.