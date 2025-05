Fünf Gegentore binnen 23 Minuten: Habach kommt bei Waldperlach unter die Räder

Hat sich da eine Mannschaft etwa schon aufgegeben? Die Zeichen, die der ASV Habach jedenfalls an seinen Anhang aussendet, lesen sich bedenklich. „Das Leben ist raus“, hält Interimstrainer Kevin Höcherl nach der neuerlichen Klatsche in Waldperlach fest. 0:5 lag der ASV nach einer halben Stunde hinten, 0:5 hieß es auch nach 90 Minuten.

Höcherl und sein Kollege Max Strasser stehen vor einem Dilemma. Eigentlich bräuchten sie noch ein paar Pünktchen, um ihre Platzierung in der Tabelle zu verbessern. Als Fünfzehnter wartet ein tendenziell stärkerer Gegner in der Relegation. „Das spielt schon eine Rolle“, betonte Höcherl. Andererseits verweist er auf den Kader, der unbedingt ausgeruht in die Entscheidungsspiele gehen sollte. „Für uns macht es mehr Sinn, in Richtung schonen zu gehen.“ Eine Reihe an angeschlagenen und verletzten Spielern fehlten beim Auswärtsspiel. Auf der Bank saßen ausnahmslos Kräfte aus der Reserve, selbst der Coach stand auf dem Spielbericht – für den Notfall, versteht sich. „Wir haben noch zwei Wochen, um die Kräfte zu bündeln“, sagte Höcherl.

Die Analyse der Pleite führte Höcherl an mehrere Orte. Einmal wollte er über den Gegner sprechen, der mit dem Sieg den Klassenerhalt in der Bezirksliga fixierte. „Ich bin verwundert, dass die hinten drin stehen. Spielerisch ist das eine der stärkeren Mannschaften der Liga“, lobte Höcherl. Der Gegner habe klar das bessere Team gestellt und ein „sehr, sehr gutes Spiel“ abgeliefert. Für seine Mannen galt über die volle Spielzeit hingegen: Nach vorne ging gar nichts, hinten passte es wenigstens nach der Halbzeit. „Das ist das Positive, das wir rausnehmen“, erklärte der Coach.

In Waldperlach lieferte der ASV zehn gute Minuten zu Beginn. Mit dem 0:1 „war der Knackpunkt aber schon erreicht“, sagte Höcherl. Die 20 Minuten danach glichen einer Selbstaufgabe. Vier Gegentore folgten in dieser Phase. Erklären könne man das nicht, so der Coach. Die vergangene Woche mit zwei klaren Niederlagen hat sich offensichtlich in den Köpfen manifestiert. „Du verlierst das Selbstvertrauen“, beobachtete der Coach. Erst in der Pause fing er seine Mannen auf, stellte um, zog Felix Habersetzer und Max Panholzer in die Defensive. Fortan gab’s mehr Zugriff und gewonnene Zweikämpfe zu sehen. Immerhin ein Teilerfolg.