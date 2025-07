Fünf feiern Traumstart, fünf leisten sich Fehlstart

Nach dem zweiten Spieltag in der Kreisliga Ost gibt es tabellarisch beinahe nur Himmel oder Hölle. So stehen fünf Mannschaften bei den vollen sechs Punkten, während ebenfalls fünf Teams noch auf den ersten Punktgewinn warten. Zu den Fehlstartern gehört Aufsteiger DJK Dürnsricht und überraschenderweise der TSV Detag Wernberg.



Der TV Nabburg (1., 6) setzte sich auch am zweiten Spieltag klar durch. Vor 80 Zuschauern war er zu Gast beim TSV Nittenau (14., 0). Finn Grünauer brachte die Gäste in der 35. Minute in Front, Patrick Bauer erhöhte noch in der ersten Halbzeit (39.). In der 50. Minute legte Samuel Hausmann nach und Nico Sporer verwandelte in der 69. Minute ebenfalls eine Chance zugunsten der Gäste. Ein Elfmeter, dankend angenommen von Tarkan Özdemir brachte es in der 78. Minute zum 0:5 für den TV. Den letzten Treffer versenkte Sebastian Zwack in der 85. Minute. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Leonhard Lipfert, Lukas Höcherl







Auch der SV Kemnath a.B. (2., 6) setzte sich ein weiteres Mal durch, zu Gast bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (13., 0) vor 168 Fans. In Front gingen die Hausherren durch Matthias Gresser in der 32. Minute, doch Alexander Grill konnte in der 36. Minute den Ausgleich erzielen. Jan Kasseckert lieferte zwei Buden in Folge (53., 61.) was die Gäste in Führung brachte, Andreas Plank erzielte in der 73. Minute dann das 1:4 für den SV. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+1.) wurde zu guter Letzt gekonnt von Jan Kasseckert zugunsten der Gäste versenkt. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Hubert Born, Kevin Schönemann







Der TSV Detag Wernberg (12., 0) konnte sich am zweiten Spieltag vor 100 Besuchern keine Punkte einholen gegen den TSV Stulln (3., 6), der sich zum zweiten Mal in der Saison durchsetzen konnte. Dominik Linsmeier brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Thimo Luff sorgte in der 75. Minute für Ausgleich, doch in der 86. Minute landete Wilhelm Frank dann noch den entscheidenden Treffer für den TSV Stulln. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Etienne Berger, Richard Kerscher







Mit einem 2:2-Remis mussten sich die 200 Schaulustigen beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II zufrieden geben, zu Gast war der FC OVI-Teunz am zweiten Spieltag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Lukas Jobst die Hausherren in Front (45.+1.), doch Alexander Korn glich kurz nach Wiederanpfiff aus (48.). In der 51. Minute brachte Manuel Löffelmann dann die Gäste in Führung, was Sebastian Meierhofer in der 83. Minute ausglich. In der 88. Minute gab es noch Zeitstrafe für Christian Uschold (FC OVI-Teunz) und Lukas Jobst (SV Schwandorf-Ettmannsdorf II). Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Volodymyr Hryhorenko







Beim TSV Dieterskirchen sahen die 110 Zuschauer die Punkte auf das Konto die Gäste vom SV Haselbach wandern. In der 70. Minute erzielte Fabian Hölzl das 0:1, Jürgen Grabinger erhöhte in der 87. Minute und die letzte Chance verwandelte Alexander Ertl in der 90. Minute für den SV Haselbach. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Sebastian Janker, Louis Lankes







80 Schaulustige durften am zweiten Spieltag den Heimsieg des 1. FC Schmidgadens miterleben, zu Gast war der SC Katzdorf. In der 14. Minute netzte Michali Gatsas zum 1:0 ein, Manuel Polleti verwandelte in der 23. Minute eine Chance für die Gastgeber und Tobias Obendorfer besiegelte noch in der 35. Minute den Heimdreier. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Jürgen Weber, Jakob Fischer







Die SG Silbersee 08 holte sich am vergangenen Wochenende den Dreier zu Gast beim SV Diendorf vor 100 Zuschauern. Bereits in der fünften Minute brachte Alexander Kleierl die Führung für die Gastgeber und erhöhte in der 30. Minute, doch noch in der ersten Hälfte verkürzte Hannes Wellner (45.) für die SG. Thomas Sebald netzte in der 53. Minute zum 3:1 ein, dann nutzten die Gäste ihre Chancen, Stefan Müller verkürzte (61.), Dominik Voith gelang der Ausgleich (80.) und Bastian Nagler holte in der Nachspielzeit (90.+3.) die Maximalausbeute. Schiedsrichter: keine Angabe