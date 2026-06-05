Fünf externe Zugänge: Verjüngungskur in Mitterdorf Der in die Jahre gekommene SpVgg-Kader bekommt durch einige junge Spieler einen neuen Anstrich von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

In Mitterdorf freuen sich die Verantwortlichen Christian Hofinger (links) und Armend Jashari (rechts) sowie Spielertrainer Christian Kufner (Zweiter von links) auf die Youngster Jacob Plötz, Luis Eisenblätter, Stefan Scharf und Moritz Scheuerer (von links). – Foto: SpVgg Mitterdorf

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Für die SpVgg Mitterdorf war in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga gleich im ersten Spiel Endstation. Erst im Elfmeterschießen unterlag man dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Nun nimmt man den nächsten Anlauf. Dem Kader wurde für die neue Saison in der Kreisliga Ost, wie angekündigt, eine Verjüngungskur unterzogen. Gleichzeitig wurde spielerische Qualität an Bord geholt. Insgesamt fünf externe Neuzugänge haben die Mitterdorfer Verantwortlichen an Land gezogen.

Rückblickend auf die Relegation und generell auf die zu Ende gegangene Spielzeit äußert sich Spielercoach Christian Kufner so: „Nach der Relegations-Niederlage gegen Ettmannsdorf war Enttäuschung im ersten Moment da, ja, aber auch Stolz auf die Leistung. Es war eine gute Leistung, wir haben uns gut geschlagen. Insgesamt können wir stolz auf die Saison sein. Zumal wir mit viel Verletzungspech zu kämpfen hatten. Eine Relegation zur Bezirksliga hat es in Mitterdorf noch nie gegeben. Dementsprechend war es quasi der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.“



Zum Trainingsauftakt am 17. Juni können Kufner und sein Spielertrainer-Partner Tobias Bräu einige neue Spieler in ihren Reihen begrüßen. Bereits bekannt war die Verpflichtung von Dominik Lugauer vom Bezirksligisten VfB Bach (wir berichteten). Inzwischen sind die Namen weiterer Neuzugänge bekannt. Es kommen Julian Schneider (20) vom Ligakonkurrenten SpVgg Willmering/Waffenbrunn, Luca Batzl (17) von der A-Jugend der DJK Vilzing sowie Luis Eisenblätter (18) und Jacob Plötz (18) vom FC Wald/Süssenbach. Aus der eigenen Jugend stößt Moritz Scheuerer fest zum Kreisliga-Kader. Mit Stefan Scharf, Abdulrahman Lakmoush und Felix Pirzer stoßen weitere Jugendspieler in den Herrenbereich hervor. Das Trio ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. Mit guten Trainings- und Spielleistungen steht das Tor zur „Ersten“ aber jederzeit offen.





Julian Schneider (Dritter von links), Felix Pirzer, Luca Batzl und Abdulrahman Lakmoush (von links) sind weitere neue Gesichter bei Mitterdorf. – Foto: SpVgg Mitterdorf





„Wir hatten in der Ersten bislang mit den ältesten Altersdurchschnitt der Liga. Deswegen mussten wir handeln. Wir wollten auf jeden Fall junge Talente verpflichten. Ihnen wollen wir nächste Saison genügend Spielzeit geben. Es sind aber nicht nur junge, sondern auch qualitativ gute Talente“, erläutert Kufner. „Julian Schneider und Dominik Lugauer sind richtig gute Jungs. Auch mit Luis Eisenblätter und Jacob Plötz bekommen wir zwei richtig gute Talente. Gleiches gilt für Luca Batzl und Moritz Scheuerer. Ihnen allen trauen wir zu, dass sie sich in der Ersten durchsetzen und genügend Spielzeit sammeln.“ In der kommenden Kreisliga-Spielzeit sei es natürlich der Anspruch, erneut oben mitzumischen. Gleichzeitig weiß Mitterdorfs Spielertrainer um die starke Konkurrenz: „Wir wissen, dass es in der neuen Saison nicht einfacher wird. Vilzings Zweite ist wieder eigenständig, der Verein möchte den Unterbau in die Bezirksliga hieven. Mit Arnschwang kommt ein extrem guter Absteiger. Sie sind für mich auch die beiden Top-Favoriten. Trotzdem wollen wir oben mit dabei sein.“