Fünf Erkenntnisse aus dem Kantersieg für den VfL Jüchen-Garzweiler

Auch wenn der VfL Jüchen/Garzweiler in der Tabelle der Oberliga immer noch gut dastand, war die Unzufriedenheit nach den Partien in Meerbusch (0:1) und daheim gegen den SC St. Tönis (1:1) im Lager des Aufsteigers deutlich zu merken. Spielerisch hakte es und Aufwand und Ertrag standen in keinem vernünftigen Verhältnis mehr. Hinzu kamen gegen St. Tönis zwei neuerliche Platzverweise, mit denen sich die Jüchener das Leben erneut selbst schwer machten und die ihren letzten Platz in der inoffiziellen Fairnesstabelle zementierten. Auf all das gab der VfL am Freitagabend gegen die formstarken SF Baumberg mit einem 5:1 (2:1)-Sieg eine beeindruckende Antwort. Fünf Erkenntnisse, die sich daraus ergeben.

1. Jüchen kann auch schnörkellos „Das waren die besten 20 Minuten, die wir diese Saison bisher gespielt haben“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger mit Blick auf die starke Anfangsphase seines Teams. Was ihm besondere Freude bereitete, war der Umstand, dass die im bisherigen Verlauf oft kritisierte Ineffektivität über Bord geworfen wurde. Den Anfang machte Unterschiedsspieler Nils Friebe, der gerne auch mal einen Haken zu viel schlägt. Dieses Mal zog er schon in der 2. Minute nach innen und jagte den Ball humorlos zum 1:0 unter die Latte.

Nach der Pause nutzte dann der Japaner Yuta Inoue, der schon kurz vor dem Seitenwechsel gegen immer stärker aufgekommene Baumberger das wichtige 2:1 gemacht hatte, nach einem langen Ball auf der Außenbahn einen Stellungsfehler von Enis Vila und erzielte in der Folge ebenso eiskalt wie wunderschön das 3:1. Und als Baumberg dann kurz nach dem Anstoß den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor, war es Justin Francis, der den Konter gnadenlos zum vorentscheidenden 4:1 abschloss.

2. Offensivpotenzial ist beim VfL vorhanden Die Defensive ist das große Prunkstück des VfL, kein anderer Oberligist hat so wenig Tore kassiert. Auf der anderen Seite war der Angriff dafür bisher aber auch nur ein laues Lüftchen, bis Freitag waren nur 14 Tore aus zwölf Spielen der zweitschwächste Wert der Liga. Der Kantersieg gegen Baumberg zeigt aber, dass aktuell auch ohne klassischen Stoßstürmer Potenzial für mehr vorhanden ist. Besonders, wenn der Gegner auch mitspielt und Jüchen konsequent nach vorne agiert, wenn sich die Gelegenheit ergibt. „Daran haben wir im Training gearbeitet“, sagte Daniel Klinger. Ohne den gesperrten Glayne Wago schnürte Inoue im Sturmzentrum einen Doppelpack, das gelang auch Nils Friebe. Auch das Startelfdebüt mit dem lange verletzten Benni Schütz im offensiven Mittelfeld war sehr vielversprechend.

3. Kaderbreite zahlt sich aus Im Sommer haben die Jüchener hart daran gearbeitet, ihren Kader Oberliga-tauglich zu machen. Jetzt zeigt sich, dass Quantität und Qualität in einem passenden Verhältnis zueinander stehen. Die Sperren wegen der zwei neuerlichen Platzverweise, darunter auch Ex-Profi Tim Heubach, fielen nicht auf. Auch die Ausfälle von Ausnahmekönnern wie Tobias Lippold, der schon länger verletzt fehlt, und Ex-Profi Patrick Koronkiewicz konnten am Freitag locker kompensiert werden.

4. Disziplin kann hilfreich sein Mit 34 Gelben, vier Gelb-Roten und drei Roten Karten waren die Jüchener schon bis Freitag das Team der Oberliga, das mit Abstand am meisten von den Schiedsrichtern wegen Regelverstößen bestraft worden war. Dass die Punkteausbeute dennoch stimmte, lag zu einem großen Teil an der schon thematisierten Defensivstärke des VfL. Dass die auch von Trainer Daniel Klinger eingeforderte größere Disziplin helfen kann, Spiele zu gewinnen, hat der Freitag deutlich gezeigt.

5. Jüchen bleibt zu Hause eine Macht Gegen Baumberg haben die Jüchener ihre Heimserie fortgesetzt. Seit Mai 2024 haben sie nicht mehr zu Hause verloren. „Wir sind seit 27 Heimspielen ungeschlagen, darauf sind wir einfach nur stolz“, meinte Daniel Klinger nach der Partie. Das nächste Heimspiel steht am Freitag, 28. November, gegen Biemenhorst an.