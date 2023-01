Fünf erfolgreiche Hallenfußballtage beim SV Reute

Fünf Tage Hallenfußball am Stück gab's in der ersten Januarwochenende in der Reutener Durlesbachhalle. Gastgeber SV Reute durfte am Ende des Budenzaubers eine sehr positive Bilanz ziehen, von den Bambini bis zum AH-Dreikönigsturnier waren alle Turniertage bestens besucht.

Los ging's mit den Junioren-Turnieren um den Thüga-Energie-Cup. Es war eine helle Freude nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause die Begeisterung der Nachwuchskicker zu sehen, mit Rundumbande und auf große Hallentore hatten die jungen Fußballer von den Bambini bis zu den A-Junioren durchweg viel Spaß. Über 800 Zuschauern wurden alleine bei den Juniorenturnieren registriert, rund 500 Kinder und Jugendliche waren am Start.

Bestens besucht war auch das AH-Turnier um den SELA-Cup am Freitagabend, unter den acht Teams setzte sich am Ende mit dem FC Engstingen das Team mit der weitesten Anreise durch. Kurios: Die Gäste von der Alb hatten eigentlich bereits krankheitsbedingt abgesagt, sich dann aber mit Hilfe zweier Verstärkungen von Gastgeber SV Reute doch zur Teilnahme entschlossen und durften nach dem Finale den Wanderpokal in Empfang nehmen.

Samstag und Sonntag stand schließlich die Jubiläumsauflage des Reutener Gerümpelturnieres auf dem Programm, das Turnier für Freizeitmannschaften fand seit der Premiere im Jahre 1992 nun bereits zum 30.Mal statt. Sowohl beim Hobbyturnier als auch beim Hauptturnier um den Hinder-Cup stand überwiegend der Spaß am Hallenfußball im Vordergrund. Insgesamt waren 25 Teams am Start und die Turnierspiele verliefen erfreulich fair - an zwei Turniertagen musste gerade mal eine Zwei-Minuten-Strafe ausgesprochen werden. Im Hauptturnier um den Hinder-Cup setzte sich der FC Vatos im Endspiel gegen Titelverteidiger Silberrücken e.V. durch, beim Hobbyturnier stand die Szene'90 zum zweiten Mal ganz oben und durfte neben einem Pokal auch einen großzügigen Wertgutschein für das Czardas Bad Waldsee in Empfang nehmen.

