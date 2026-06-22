Fünf Entscheidungen in der Verlängerung: Spannung in den Pokalfinals Am Freitagabend und am Sonnabend wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt elf Trophäen vergeben von Kevin Gehring · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser

Nach den verlorenen Endspielen 2019 und 2024 hat sich der 1. SV Sennewitz dieses Mal den Titel geholt. – Foto: Verein

Es war das Kreispokal-Wochenende der späten Treffer und der Entscheidungen in der Verlängerung. Fünf der elf am Freitagabend und Sonnabend absolvierten Endspiele - in großen wie in kleinen Pokalwettbewerben - fanden keinen Sieger nach 90 Minuten. Im Saalekreis wurden die Dreierpacker gefeiert, im Harz wurden Comebacks hingelegt und noch dazu gab es Revanchen. Der Blick auf alle Finals des Wochenendes.

Sortiert in chronologischer Reihenfolge

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Erst der Ausgleich in letzter Sekunde, dann der Siegtreffer in der Verlängerung: Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg hat den Pokal des Landrates im Harz gewonnen. Dabei hatte der Blankenburger FV durch Julian Matthes (9.) und Luca Schnabel (50.) bereits mit 2:0 geführt. Doch vor 356 Zuschauern in Westerhausen kamen die Ilsenburger zurück. Nick Urban sorgte für den schnellen Anschluss (54.), Theo Palke in der dritten Minute der Nachspielzeit für den späten Ausgleich. In der Verlängerung erzielte dann Marcel Reuss den entscheidenden Treffer zum Pokalerfolg (96.).

Kreisklassenpokal Salzlandkreis

480 Zuschauer sorgten am Freitagabend für eine herausragende Kulisse beim Kreisklassenpokal-Finale des KFV Salzlandkreis. Unter anderem hatten die SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg und der ESV Lokomotive Güsten mit einem filmreifen Video für das Endspiel geworben. Sportlich hatte der Favorit die Nase vorne. Doppelpacker Daniel Weisheim (5., 70.) führte die Eisenbahner aus Güsten zum 2:1-Erfolg. Tino Focke traf gegen den Kreisliga-Aufsteiger zum zwischenzeitlichen Ausgleich (14.).

Pokal des Landrates - Börde

In der Landesklasse 2 hatte der Eilslebener SV beide Duelle dieser Saison gegen den SV Groß Santersleben gewonnen. Im Endspiel um den Pokal des Landrates hatte am Freitagabend aber Santos im Waldstadion von Haldensleben die Nase vorne. Nach der Führung durch Ali Samir Qorbani (55.) hatten die Santersleber vor 504 Zuschauern bereits eine Hand am Pokal, bevor Christian Falk in der siebten Minute der Nachspielzeit noch für den Ausgleich sorgte. In der Verlängerung traf dann aber Yohanes Tafere mit einem verwandelten Elfmeter (114.) doch noch zum Sieg des SV Groß Santersleben. Kurios: Keine 24 Stunden nach dem Pokalfinale musste der Eilslebener SV noch einmal in der Landesklasse 2 ran.

Der SV Groß Santersleben feierte den Pokalsieg in der Börde. – Foto: Ivi D

Wosz-Fanshop-Kreisklassenpokal - Saalekreis

Erst in die Verlängerung gerettet, dann in der Verlängerung gewonnen: Der TSV Germania Salzmünde hat sich den Wosz-Fanshop-Kreisklassenpokal des KFV Saalekreis geschnappt. Im Endspiel von Spergau führte Mario Hannich die Salzmünder mit einem Dreierpack zum 4:2-Erfolg über den SV Großgräfendorf. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit schickte Tom Trümmel das Pokalfinale mit dem 2:2-Ausgleich für den TSV in die Verlängerung. In dieser setzten sich die Germanen - dank der Hannich-Treffer zwei und drei - schließlich durch. In der Liga hatten die Großgräfendorfer noch beide Aufeinandertreffen mit 2:1 gewonnen. Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

Die Pokalvitrine der SG Reppichau wurde am Sonnabend um kein Exemplar reicher. Im Endspiel um den Reservepokal Anhalt-Bitterfeld unterlag die in der Kreisoberliga beheimatete Zweitvertretung des Verbandsliga-Aufsteigers dem Kreisligisten SV Blau-Weiß Schortewitz II mit 1:3. Dabei sorgte Teo Thomas Ehrenberg vor 289 Zuschauern noch für die frühe Reppichauer Führung (9.). Doch Niclas Tiede (29.), Michael Küster (37.) und Ousman Dibba (86.) drehten das Finale zugunsten der Schortewitzer. Schiedsrichter Sebastian Görmer zückte auf der Thomas-Müntzer-Kampfbahn in Gröbzig gleich fünfmal den roten Karton.

Kreisligist SV Blau-Weiß Schortewitz II siegte im Pokalfinale gegen Kreisoberligist SG Reppichau II. – Foto: Charlott Ziehm

KFV-Kreisklassenpokal Börde

Kein Double für den FSV Barleben II: Nach der gewonnenen Kreisklasse-Meisterschaft musste sich die im vergangenen Sommer wiederbelebte Verbandsliga-Reserve im Pokalfinale beugen. Vor 195 Zuschauern in Haldensleben sorgte Niklas Pilarczyk bereits nach fünf Minuten mit einem verwandelten Elfmeter für den 1:0-Siegtreffer des Flechtinger SV II. Kreisklassenpokal Burgenland

Die Pokalprofis des SV Eintracht Profen II haben erneut zugeschlagen. Nach den Triumphen 2022 und 2025 haben sich die Profener durch einen 6:3-Erfolg über die SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III zum dritten Mal die Trophäe gesichert. Die ersten drei Eintracht-Führungen konnte die Spielgemeinschaft jeweils noch egalisieren. Dann aber sorgten Sebastian Edel und anschließend in doppelter Überzahl Markus Klug und Rene Friedrich für die Entscheidung zugunsten des Titelverteidigers. 350 Zuschauer sorgten für eine stolze Kulisse in Zeitz. Hasseröder-Kreispokal - Harz

Im Endspiel um den Hasseröder Kreispokal hat der TSV Zilly ein stolzes Comeback hingelegt. Nach einer 4:2-Führung des FSV Askania Ballenstedt II - allein Fabian Günther traf dabei dreimal - schickten Daniel Harsdorf (85.) und Tobias Fichtner (90.) das Duell vor 389 Zuschauern in Langeln noch spät in die Verlängerung. In dieser sorgte Michael Haserich dann für den 5:4-Siegtreffer des TSV Zilly. Die-Werbefabrik.de-Kreispokal - Mansfeld-Südharz

Leroy Eßrich war am Sonnabend der gefeierte Mann des SV Kelbra. Kurz nach seiner Einwechslung köpfte der Angreifer den SVK im Finale von Oberröblingen um den Die-Werbefabrik.de-Kreispokal zum 1:0-Sieg über den MSV Eisleben (87.). Zu diesem Zeitpunkt standen die Eisleber nach Gelb-Roten Karten gegen Johannes Eckstein (35.) und Yan Shtyrbu (45.) schon eine gesamte Halbzeit nur noch zu neunt auf dem Rasen. Doch auch in doppelter Unterzahl wehrte sich der Meister der Landesklasse 5 entschlossen. Wosz-Fanshop-Saalekreispokal

Die Überraschung blieb aus: Nach dem unerwarteten Einzug ins Endspiel um den Wosz-Fanshop-Saalekreispokal konnte der SV Merseburg-Meuschau seine Pokalreise nicht veredeln. Im Finale von Spergau musste sich der Kreisoberligist der favorisierten Landesklasse-Elf des 1. SV Sennewitz mit 1:4 beugen. Zwar sorgte Leon Hoffmann für den zwischenzeitlichen Anschluss des Underdogs (28.), doch war der Sennewitzer Auftritt rund um die Torschützen Lucas Seidewitz (10.) und Dreierpacker John Viany Bukenya (19., 52., 90.+3) insgesamt zu souverän. So durfte der SVS nach den verlorenen Finals 2019 und 2024 dieses Mal vor 504 Zuschauern den Titel feiern. Burgenlandpokal