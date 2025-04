Fünf enge Kisten und ein Kantersieg – Torreiches Duell in Reichertshausen

Knapper geht es kaum: Gleich drei Partien der A-Klasse 5 endeten an diesem Spieltag mit einem 1:0. Dabei könnten eben jene drei Punkte nicht nur für das Spitzenteam aus Dietersheim, sondern auch für die bisher abstiegsbedrohten Mannschaften aus Hohenkammer und Mintraching sehr wichtig werden. Deutlich torreicher verlief indes das Duell zwischen dem TSV Reichertshausen und der Vöttinger Reserve, die sich ihrem Angstgegner mit 1:7 beugen musste.

Diese Partie hat Zebras-Trainer Peter Kanizsai einige Nerven gekostet. Denn leistungstechnisch gab es an diesem Wochenende noch ordentlich Luft nach oben. „Aber mittlerweile können wir auch unsere schlechteren Spiele gewinnen“, gab er nach dem ausgeglichenen Match zu verstehen. „Und dadurch sind wir weiterhin vorne mit dabei.“ Tore: 1:0 Samuel Glogowski (22.), 1:1 Kornel Wolanin (48.), 2:1 Panagiotis Poulis (70.).

So., 13.04.2025, 13:00 Uhr

War das die erste Vorentscheidung im Abstiegskampf? Eine aus Sicht von VfB-Spielertrainer Jens Balden schwer zu beantwortende Frage, wobei sich seine VfB-Reserve durch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Mintraching sicherlich einer großen Chance auf eine bessere Platzierung beraubt habe. Anders als die Heimelf, die sogar zweimal im Eins-gegen-Eins am Hallbergmooser Keeper Domenic Romanowski gescheitert war, kamen die Gäste nur zu wenigen zwingenden Möglichkeiten. Klarer Fall: „Wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen“, sagte der 29-jährige Coach. Tore: 1:0 Olcay Geyik (8.).

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Wie schon in der Hinrunde (6:0) durfte der TSV, der das Rückspiel wiederum mit sechs Toren Vorsprung beendete, einen Kantersieg feiern. Dementsprechend berichtete SVV-Teamchef Tobias Hebel: „Da gibt es nichts schönzureden. Die waren einfach viel stärker als wir.“ Tore: 1:0/3:0 Serhat Akdogan (4./19.), 2:0/4:0 Manuel Bednarik (8./31.), 5:0 Ruben Popa (47.), 6:0 Impero Occhiuzzi (70.), 7:0 Marian Savin (90./FE), 7:1 Marco Aigner (90.+2).

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

„Wir haben zwei Punkte liegen gelassen“, fasste SVP-Übungsleiter Christian Winklhofer, der mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein kann, die Partie zusammen. So sei es seiner Mannschaft diesmal nicht gelungen, die eigene Spielstärke auf den Rasen zu bringen. Selbst eine taktische Umstellung in Halbzeit zwei brachte nicht den gewünschten Erfolg, zumal es den Pullingern weiterhin an der nötigen Treffsicherheit fehlte. Tore: 0:1 Aleko Hristov (38.), 1:1 Alexander Stöger (77./FE).