Fünf Duelle nicht gewonnen: Besiegt Dessau 05 seinen HSC-Fluch?

Es ist also alles andere als ein Lieblingsgegner, zu dem sich das Team von Dimitrios Mitsis am Dienstagnachmittag aufmacht. Um 19 Uhr (im Liveticker auf FuPa Sachsen-Anhalt) holen der Haldensleber SC und der SV Dessau 05 die Paarung des vierten Spieltags im Waldstadion nach.

Die Favoritenrolle wird dann - rein tabellarisch betrachtet - wie häufiger in den vergangenen Jahren bei den Nullfünfern liegen. Während die Haldensleber aktuell auf Rang zwölf liegen und mit einem Heimerfolg drei Plätze gutmachen könnten, winkt dem SV Dessau 05 mit einem Auswärtssieg sogar Rang fünf.

Allerdings hat die Sache noch einen Haken: In Haldensleben taten sich die Dessauer in den vergangenen Jahren noch schwerer als ohnehin schon gegen den HSC. Der letzte Auswärtsdreier in der Börde gelang im Dezember 2017 (damals mit 6:0).