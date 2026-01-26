Fünf dicke Ausrufezeichen: VfB Hallbergmoos zerlegt Regionalligisten Buchbach

Nach der ersten Vorbereitungswoche stellte Trainer Andreas Giglberger hochzufrieden fest, dass seine Spieler sehr fit aus der Winterpause gekommen sind. Alle haben ihre Hausaufgaben gemacht, sodass die Coaches nicht groß an den Basics arbeiten müssen. Folglich kann das Trainerteam nun wesentlich früher damit beginnen, an den Details zu feilen. „Das ist ein ganz anderer Start als im Sommer“, betont Giglberger und zieht den Hut vor seiner im Winter so fleißigen Mannschaft.

Testspiele sollte man in positiver wie negativer Hinsicht nicht überbewerten. Aber wenn ein Fußball-Landesligist wie der VfB Hallbergmoos bei einem zwei Spielklassen höher beheimateten Regionalligisten wie dem TSV Buchbach haushoch mit 5:1 (3:0) gewinnt, dann ist das durchaus ein Ausrufezeichen.

In Buchbach war die Fitness die Basis dafür, dass der VfB auch in dieser Höhe verdient gewonnen hat. Die Hallbergmooser waren aggressiv, traten leidenschaftlich auf und hatten richtig Lust, Fußball zu spielen. „Unsere Jungs haben gezeigt, dass sie genauso gut wie Regionalliga-Spieler sind“, lautete Giglbergers Fazit. Dass der TSV einen für seine Maßstäbe miserablen Auftritt hingelegt hat, ist nicht das Problem der siegreichen Gäste. In das Bild passte auch, dass die Hallberger mit Emil Kierdorf (6.), Duje Vukman (16.), Arian Kurmehaj (44.), Simon Werner (76.) und Moritz Sassmann (84.) fünf verschiedene Torschützen hatten.

Dass Philipp Zimmerer (60.) den Buchbacher Treffer erzielte, ist ebenfalls eine gute Nachricht für den VfB: Zimmerer ist in der Landesliga-Torschützenliste die Nummer drei und nun von Hallbergs Meisterschaftskonkurrenten SpVgg Unterhaching II zum Regionalligisten gewechselt. Der VfB hat in der zweiten Saisonhälfte alle Chancen, den Traum von der Rückkehr in die Bayernliga zu realisieren.