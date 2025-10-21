Fünf Borussia-Talente fahren zur U17-WM

Fünf Monate sind eine lange Zeit, vor allem im Juniorenfußball. Von daher überrascht es nicht, dass nur zwölf Spieler aus dem EM-Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft auch bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Die findet vom 3. bis 27. November erstmals mit 48 Teams in Katar statt. Es dürfte also leichter gewesen sein, die Qualifikation zu schaffen, als einen Platz im WM-Kader zu ergattern.

Dort hatte sich ursprünglich auch Can Armando Güner wiedergefunden, der nach Informationen unserer Redaktion eine Teilnahme am Turnier mit der DFB-Auswahl bevorzugt hätte. Nun ist er aber auf der Liste des argentinischen Verbandes aufgetaucht. Güner nimmt damit die Möglichkeit wahr, auf den sicheren WM-Zug aufzuspringen. Niko Horvat ist unterdessen für Kroatien nominiert worden, Joseph Bellahsen für Marokko.

Zwei Borussia-Talente haben es geschafft: Torwart Marcello Trippel und Innenverteidiger Elias Vali Fard, beide Stammspieler in der U19, sind nominiert worden von Trainer Marc-Patrick Meister. Mathieu Nguefack steht zumindest auf der 22-köpfigen Nachrückerliste.

Für Vali Fard gab es vergangene Woche zwei Freudentage nacheinander: am Donnerstag die Berufung in den WM-Kader, am Freitag die Auszeichnung mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Gold erhielt Alexander Staff von Eintracht Frankfurt, Silber Lennart Karl vom FC Bayern, der diese Saison bereits in der Bundesliga und in der Champions League debütiert hat.

Davon ist Vali Fard noch ein gutes Stück entfernt, er durfte in der Länderspielpause und bis Mitte dieser Woche bei Gladbachs Profis mittrainieren und wurde im Testspiel gegen Preußen Münster eingewechselt.

Vali Fard ist Borussias achter Preisträger, zuletzt hatte 2024 Kilian Sauck die Fritz-Walter-Medaille in Silber erhalten. Weitere Vorgänger sind Marc-André ter Stegen, Marko Marin, Robert Fleßers, Matthias Zimmermann, Luca Netz und Gladbachs aktueller Trainer Eugen Polanski.

In der vergangenen Saison war Vali Fard als B-Jugendlicher bereits Stammspieler in der U19, in der Finalrunde verstärkte er dann die U17 und feierte im Juni den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Individuell dürfte ein Kollege aus dem 2008er-Jahrgang für noch mehr Furore gesorgt haben: Wael Mohya avancierte mit 16 Jahren zum Gewinner der Vorbereitung bei den Profis und wurde erst Anfang August durch eine Knieverletzung aufgehalten.

Mohya kämpft sich zurück

Nun ist er wieder fit und so langsam wieder bei 100 Prozent. Nach Informationen unserer Redaktion hat auch der DFB über Mohya nachgedacht bei der Zusammenstellung des WM-Kaders, letztlich tauchte er nicht im Aufgebot auf. Trainer Polanski sagte zuletzt, dass er bereits einen Plan habe, der Mohya bald zum Profidebüt führen könnte, ohne ihn zu teilen.

Bei der 1:3-Niederlage bei Union Berlin gehörte Moyha erstmals zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Stattdessen lief er am Samstag für die U19 beim 3:2-Sieg in Paderborn auf und sammelte 77 Minuten Spielpraxis.

Womöglich ist es mit dem Profidebüt so weit, während Vali Fard, Trippel und Güner um den WM-Titel spielen. Die Gegner in der Gruppenphase heißen für Deutschland Kolumbien (4. November, 15.45 Uhr), Nordkorea (7. November, 14 Uhr) und El Salvador (10. November, 14.30 Uhr). Argentinien trifft auf Belgien (3. November, 15.45 Uhr), Tunesien (6. November, 14.30 Uhr) und Fidschi (9. November, 13.30 Uhr).