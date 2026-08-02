Fünf Bezirksliga-Zugänge und ein neuer spielender Co-Trainer

– Foto: Wilfried Wolf

Der SV Deckenpfronn verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Johannes Leidner. Der 23-Jährige wechselt vom VfL Oberjettingen und bringt große Flexibilität mit. Er kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung und auf den Außenbahnen der Abwehr eingesetzt werden. Mit seiner Vielseitigkeit erweitert Leidner die Optionen des Trainerteams und soll seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Der SV Deckenpfronn heißt den Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm einen gelungenen sowie verletzungsfreien Start im grün-weißen Trikot.

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TSV Sondelfingen

Der TSV Sondelfingen setzt in der Bezirksliga Alb auf Sven Fritz als neuen spielenden Co-Trainer. Der langjährige TSVler unterstützt künftig Cheftrainer Philipp Staneker und bleibt zugleich als Spieler aktiv. Fritz trägt seit seiner Jugend die Vereinsfarben, war über viele Jahre eine feste Größe auf dem Platz und sammelte zudem Erfahrung als Jugendtrainer. In seiner neuen Funktion soll er die Mannschaft sowohl von der Seitenlinie als auch auf dem Feld begleiten. Der Verein wünscht ihm viel Erfolg.

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SGM MassenbachHausen

Die SGM MassenbachHausen verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Franken mit Ben-David Pieldner und Finn Wittmann, die vom FSV Schwaigern kommen. Zudem kehrt Lauritz Fischer nach Stationen in der Landes-, Verbands- und Oberliga als Spielertrainer zurück und übernimmt gemeinsam mit Burhan Lokurlu die sportliche Verantwortung. Auch die Torhüter Domenick Schwalb und Benjamin Shahid schließen sich nach ihren Stationen bei der TG Böckingen und dem SV Heilbronn am Leinbach wieder der SGM an.

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