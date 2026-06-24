Fünf Bezirksliga-Zugänge, Kreisligist holt internationale Erfahrung

– Foto: Andreas Krisch

Der 1. FC Frickenhausen aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich mit Mikail Kücüksolak, Mert Bucan, Daniel Zimmermann, Nick Meier und Linus Lehmann. Kücüksolak kommt von Türkspor Nürtingen und ist beidfüßig auf beiden Abwehrseiten einsetzbar. Bucan kehrt ebenfalls von Türkspor zurück und bringt Tempo für links außen mit. Zimmermann wechselt vom TSV Köngen auf den Flügel, Meier von der SGEH in die Innenverteidigung. Torhüter Lehmann kommt vom FV 09 Nürtingen.

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TSG Reutlingen

Die TSG Reutlingen aus der Kreisliga B3 Alb verpflichtet Balázs Varga. Der 27-jährige Ungar verstärkt die Offensive und bringt Erfahrung, Führungsstärke und Qualität mit an den Ringelbach. Der linksfüßige Offensivspieler ist auf den Außenbahnen sowie im offensiven Mittelfeld einsetzbar. Ausgebildet wurde Varga in der Puskas Academy und bei MTK Budapest. Mit Dynamik, Dribbelstärke, Spielintelligenz und Teamgeist soll er das Angriffsspiel der TSG bereichern. In seiner Laufbahn stehen 518 Spiele und 184 Tore.

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VfR Birkmannsweiler

Der VfR Birkmannsweiler aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Melit Mazreku, Jannik Müller, Eren Yildirim, Maurice Quednau und Jan-Gerit Breitschwerdt rücken fünf Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich auf. Der Verein sieht darin ein Zeichen für die eigene Nachwuchsarbeit und möchte die Eigengewächse beim nächsten Entwicklungsschritt im rot-weißen Trikot begleiten. Damit erhalten die Herrenmannschaften zusätzliche junge Optionen aus dem eigenen Verein.

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