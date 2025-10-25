Fünf Bezirksliga-Spiele abgeblasen: Die Absagen-Übersicht

Bezirksliga Süd
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau
FC Thalmassing – BSC Regensburg
Bezirksliga Nord
SV Inter Bergsteig Amberg – SG Chambtal
DJK Arnschwang – 1.FC Schlicht
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach
Kreis Regensburg
Kreisklasse 2
TSV Oberisling – SG Mötzing / Sünching II
A-Klasse 4
TV Parsberg II – SG Dietfurt II / Kottingwörth (Nachholtermin 7.11.)
B-Klasse 1
SV Sanding II – TSV Alteglofsheim II (Nachholtermin 29.3.)
B-Klasse 2
SG Walhalla Regensburg II – ESV Regensburg II
B-Klasse 4
SG Kallmünz / Holzheim II – SG Haugenried / Viehhausen II
Frauen Kreisliga 3
SG Ziegetsdorf / Oberndorf – SG Burglengenfeld / Katzdorf (Nachholtermin 28.10.)
SV Hörmannsdorf – FSV Steinsberg (Nachholtermin 28.10.)
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
VfB Rothenstadt – FC Tremmersdorf
Kreisklasse Ost
DJK Neustadt/WN – SV Waldau (Nachholtermin 5.11.)
Kreisklasse Süd
SV Inter Bergsteig Amberg II – TuS Rosenberg II
SV Schmidmühlen II – SV Kauerhof
A-Klasse Nord
DJK Weiden II – TuS Schnaittenbach
SC Germania Amberg II – SG Eschenfelden I / Königstein III
A-Klasse Ost
DJK Neustadt/WN – SpVgg Vohenstrauß II (Nachholtermin 6.11.)
A-Klasse Süd
FC Amberg II – FSV Gärbershof
B-Klasse Ost
SG Neukirchen C / Pfrentsch / Waidhaus II – SpVgg Windischeschenbach II (Nichtantritt Gast)
DJK Irchenrieth II – TSV Neunkirchen
SpVgg Pirk II – SV Altenstadt/WN II (Nichtantritt Heim)
B-Klasse Süd
SG Ursulapoppenricht / Gebenbach III – SV Kauerhof II
B-Klasse West
TSV Reuth III – SV Neusorg II
Frauen Bezirksliga Nord
SC Kirchenthumbach – SV 08 Auerbach
Kreis Cham/Schwandorf
A-Klasse Nord
SV Kemnath a. B. II – DJK Dürnsricht-Wolfring II
SpVgg Pfreimd III – TSV Tännesberg II
A-Klasse Ost
SG Neukirchen b.Hl. Blut / Rittsteig – SV Rimbach
B-Klasse KL Ost
SG Geigant / Waldmünchen II – SG Chammünster / Chamerau II
DJK Arnschwang II – SG Michelsdorf / ASV Cham II