 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Symbolbild: IMAGO / Hanno Bode
Symbolbild: IMAGO / Hanno Bode

Fünf Bezirksliga-Spiele abgeblasen: Die Absagen-Übersicht

Durchweichte Böden sorgen für einige Spielabsagen in der Oberpfalz

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Süd
Bezirksliga Nord
Der Wettergott spielt Ende Oktober nicht mehr mit. Einige Wochenendspiele in der Oberpfalz sind den Regenfällen und durchweichten Böden zum Opfer gefallen. Betroffen sind inzwischen auch fünf Matches aus der Bezirksliga. In Breitenbrunn, Thalmassing, Arnschwang, Ursulapoppenricht und bei Inter Bergsteig Amberg geht nichts. Der morgige Sonntag blieb bislang von Absagen weitestgehend verschont. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.

Bezirksliga Süd
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau
FC Thalmassing – BSC Regensburg

Bezirksliga Nord
SV Inter Bergsteig Amberg – SG Chambtal
DJK Arnschwang – 1.FC Schlicht
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach



Kreis Regensburg

Kreisklasse 2
TSV Oberisling – SG Mötzing / Sünching II

A-Klasse 4
TV Parsberg II – SG Dietfurt II / Kottingwörth (Nachholtermin 7.11.)

B-Klasse 1
SV Sanding II – TSV Alteglofsheim II (Nachholtermin 29.3.)

B-Klasse 2
SG Walhalla Regensburg II – ESV Regensburg II

B-Klasse 4
SG Kallmünz / Holzheim II – SG Haugenried / Viehhausen II

Frauen Kreisliga 3
SG Ziegetsdorf / Oberndorf – SG Burglengenfeld / Katzdorf (Nachholtermin 28.10.)
SV Hörmannsdorf – FSV Steinsberg (Nachholtermin 28.10.)



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord
VfB Rothenstadt – FC Tremmersdorf

Kreisklasse Ost
DJK Neustadt/WN – SV Waldau (Nachholtermin 5.11.)

Kreisklasse Süd
SV Inter Bergsteig Amberg II – TuS Rosenberg II
SV Schmidmühlen II – SV Kauerhof

A-Klasse Nord
DJK Weiden II – TuS Schnaittenbach
SC Germania Amberg II – SG Eschenfelden I / Königstein III

A-Klasse Ost
DJK Neustadt/WN – SpVgg Vohenstrauß II (Nachholtermin 6.11.)

A-Klasse Süd
FC Amberg II – FSV Gärbershof

B-Klasse Ost
SG Neukirchen C / Pfrentsch / Waidhaus II – SpVgg Windischeschenbach II (Nichtantritt Gast)
DJK Irchenrieth II – TSV Neunkirchen
SpVgg Pirk II – SV Altenstadt/WN II (Nichtantritt Heim)

B-Klasse Süd
SG Ursulapoppenricht / Gebenbach III – SV Kauerhof II

B-Klasse West
TSV Reuth III – SV Neusorg II

Frauen Bezirksliga Nord
SC Kirchenthumbach – SV 08 Auerbach



Kreis Cham/Schwandorf

A-Klasse Nord
SV Kemnath a. B. II – DJK Dürnsricht-Wolfring II
SpVgg Pfreimd III – TSV Tännesberg II

A-Klasse Ost
SG Neukirchen b.Hl. Blut / Rittsteig – SV Rimbach

B-Klasse KL Ost
SG Geigant / Waldmünchen II – SG Chammünster / Chamerau II
DJK Arnschwang II – SG Michelsdorf / ASV Cham II

Aufrufe: 025.10.2025, 09:29 Uhr
Florian WürtheleAutor