Fünf Bezirksliga-Generalproben: Schelers Wiedersehen mit dem FCA

Upo-Trainer Andreas Scheler trifft am Abend auf viele seiner ehemaligen Schützlinge wie Jasmin Abdihodzic (links). – Foto: Valentin Hack

Heraus sticht ein ligainternes Duell. Der FC Amberg, Klassenprimus in der Bezirksliga Nord, testet seine Form gegen den Ligakontrahenten SF Ursulapoppenricht. Schauplatz ist der Kunstrasenplatz in Weiden. Möglich machte dieses Testspiel auch der Umstand, dass das Ligarückspiel (1:1) bereits über die Bühne ging. Eine Besonderheit gibt es mit Blick auf die Trainerbank. Bei Upo hat ja inzwischen Andreas Scheler das Sagen und der coachte bis Ende April 2025 den FC Amberg. Nun kommt es zum Wiedersehen. Zwar greift der FCA erst nächste Woche ins Bezirksliga-Geschehen ein, dennoch stellt diese Partie für den Landesliga-Anwärter bereits die Generalprobe dar.



In der Bezirksliga Süd geht es für den FSV Prüfening und den 1. FC Schwarzenfeld schon am anstehenden Wochenende wieder um Punkte. Als letzter Vorbereitungsgegner wurde jeweils ein Vertreter aus der Kreisliga 1 ausgewählt. Die Regensburger proben an der Schillerweise beim Freien TuS Regensburg, während es Schwarzenfeld zu Hause mit der SpVgg Ziegetsdorf zu tun bekommt. Beide Spiele finden auf Naturrasen statt. Ihren letzten Test vor dem Frühjahrsauftakt absolvieren zudem die DJK Arnschwang, die den FC Untertraubenbach erwartet, und die SpVgg Hainsacker, die ihre Visitenkare beim niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid abgibt. Abgesagt wurden die Begegnungen des SV Breitenbrunn (Montag) und des SV Inter Bergsteig Amberg (Mittwoch).



