– Foto: Peter Harich

Der TASV Hessigheim verabschiedet mehrere prägende Gesichter. Benedikt Schump legt nach rund 200 Spielen als Spieler und Trainer eine Pause ein, bleibt dem Verein aber verbunden. Nico Antoni beendet aus familiären Gründen seine Laufbahn, Ron Moj verlässt den Klub als verlässlicher Torwart-Backup. Björn „Jacky“ Rothkopf prägte drei Jahre mit Erfahrung, Ehrgeiz und dem Pokalsieg 2025. Besonders groß ist der Abschied von Filippo Russo: In 179 Pflichtspielen erzielte er 134 Tore und 62 Assists. Der Goalgetter war an Meisterschaften, Aufstiegen, NEB-Turniersiegen und dem Bezirkspokalsieg beteiligt und bleibt eine Vereinslegende. Der TASV bedankt sich bei allen für Einsatz, Treue und gemeinsame Erfolge.

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Spvgg Heinriet

Die SpVgg Heinriet verstärkt ihre Offensive mit Noah Franke. Der junge Flügelspieler kommt aus der A-Jugend des TSV Untergruppenbach und trainiert bereits seit Jahresbeginn bei der Mannschaft mit. Durch sein Engagement bei der Heinrieter Turnabteilung ist Franke zudem schon fest im Vereinsleben verankert. Mit Geschwindigkeit, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial soll er dem Kreisligisten zusätzliche Optionen auf den Außenbahnen geben. Die SpVgg freut sich darauf, seinen weiteren Weg im Aktivenbereich zu begleiten.

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SV Weidenstetten

Der SV Weidenstetten verstärkt seinen Kader mit Ozan Aras. Der 25-Jährige wechselt vom TSV Langenau zum Kreisligisten und war zuvor unter anderem für Türkgücü Ulm, den TSV Blaustein und den FC Blaubeuren aktiv. Aras bringt Qualität, Spielverständnis und Vielseitigkeit mit. Er kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und soll dem SVW zusätzliche Optionen geben. Der Verein freut sich über seine Zusage und wünscht ihm einen guten Start in Blau und Weiß.

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VfL Kirchheim/Teck

Der VfL Kirchheim/Teck verstärkt seine Offensive mit Marco Libhafsky. Der 24-Jährige wechselt vom TSV Weilheim an die Jesinger Allee und soll ab der neuen Saison das Angriffsspiel des Bezirksligisten beleben. Libhafsky gilt als schneller und trickreicher Offensivspieler, der zusätzliche Torgefahr bringen soll. Ferdi Er hebt besonders seine Dynamik und Unbekümmertheit hervor. Der VfL sieht in ihm genau den Spielertyp, der für die Offensive gesucht wurde, und freut sich auf den Neuzugang.

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