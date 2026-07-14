Fünf Bayern-Talente verpassen mit Deutschland den U19-Europameister-Titel

In Bosnien-Herzegowina fand die U19-EM der Frauen statt. Fünf Talente des FC Bayern München wurden mit Deutschland Vize-Europameister.
Luzie Zähringer, Marie Gmeineder, Laila Portella, Paula Rintzner und Elira Terakaj von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zogen mit der deutschen U19-Nationalmannschaft ins EM-Finale ein. Gegen Spanien musste man sich zwar knapp mit 0:1 geschlagen geben, aber es bleiben der zweite Platz und jede Menge Erfahrungen. Meist laufen sie in Aschheim oder am FC-Bayern-Campus vor überschaubarer Kulisse auf, doch bei der EM konnten sie sich international präsentieren.
In einem Interview mit dfb.de sagte Zähringer, die Kapitänin der deutschen U19-Frauen vor dem Finale gegen Spanien: „Es ist für uns alle ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben uns für unsere harte Arbeit belohnt. Der Einzug ins EM-Finale ist einzigartig, damit hat vor dem Turnier vielleicht nicht jeder gerechnet.“ Zähringer ist die Erfahrenste der fünf deutschen Bayern-Spielerinnen und durfte mit der ersten Mannschaft der Bayern schon viermal in der Bundesliga spielen. Am 18. Spieltag stand sie beim 2:0-Erfolg über Werder Bremen dabei sogar in der Startelf.
Ihren Vertrag beim FC Bayern München hat Zähringer kürzlich vorzeitig bis 2029 verlängert. In der nächsten Saison ist sie an Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart ausgeliehen. Weitere Bundesliga-Luft darf dann auch Marie Gmeineder sammeln, die nach ebenfalls erfolgter Vertragsverlängerung an den SV Werder Bremen ausgeliehen wird. 2025 wurden beide mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet – Zähringer mit Gold, Gmeineder mit Bronze.
Elira Terakaj läuft in der neuen Saison für den FC Carl Zeiss Jena in der zweiten Bundesliga auf. Die anderen beiden deutschen U19-Finalistinnen vom FC Bayern werden, sofern sie nicht auch verliehen werden oder den Verein verlassen, in der nächsten Saison mit der zweiten Mannschaft erstmals in der Regionalliga antreten. Nachdem die Mannschaft in der Vergangenheit dem Abstieg knapp entkommen war, verpasste das Team von Trainer Jerome Reisacher in dieser Saison den Klassenerhalt und spielt ab sofort in der dritthöchsten Liga der Frauen.