Fünf Bayern-Talente verpassen mit Deutschland den U19-Europameister-Titel

Fünf Talente des FC Bayern waren Teil des deutschen U19-EM-Kaders. – Foto: Jens Niering/picture alliance/

Luzie Zähringer, Marie Gmeineder, Laila Portella, Paula Rintzner und Elira Terakaj von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zogen mit der deutschen U19-Nationalmannschaft ins EM-Finale ein. Gegen Spanien musste man sich zwar knapp mit 0:1 geschlagen geben, aber es bleiben der zweite Platz und jede Menge Erfahrungen. Meist laufen sie in Aschheim oder am FC-Bayern-Campus vor überschaubarer Kulisse auf, doch bei der EM konnten sie sich international präsentieren.

In einem Interview mit dfb.de sagte Zähringer, die Kapitänin der deutschen U19-Frauen vor dem Finale gegen Spanien: „Es ist für uns alle ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben uns für unsere harte Arbeit belohnt. Der Einzug ins EM-Finale ist einzigartig, damit hat vor dem Turnier vielleicht nicht jeder gerechnet.“ Zähringer ist die Erfahrenste der fünf deutschen Bayern-Spielerinnen und durfte mit der ersten Mannschaft der Bayern schon viermal in der Bundesliga spielen. Am 18. Spieltag stand sie beim 2:0-Erfolg über Werder Bremen dabei sogar in der Startelf.