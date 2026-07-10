Fünf Bayern-Talente stehen mit Deutschland im Finale der U19-EM

Fünf Talente des FC Bayern spielen heute im U19-EM-Finale der Damen. – Foto: Jens Niering/picture alliance/

In Bosnien-Herzegowina findet zurzeit die U19-EM der Frauen statt. Im Finale gegen Spanien könnten sich fünf deutsche Bayern-Talente zum Europameister krönen.

Luzie Zähringer, Marie Gmeineder, Laila Portella, Paula Rintzner und Elira Terakaj von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München stehen mit der deutschen U19-Nationalmannschaft im Finale. Dieses findet heute Abend um 18:00 Uhr (MEZ) gegen Spanien statt. Meist laufen sie in Aschheim oder am FC-Bayern-Campus vor überschaubarer Kulisse auf, doch bei der EM können sie sich international präsentieren.

In einem Interview mit dfb.de sagt Zähringer, die Kapitänin der deutschen U19-Frauen: „Es ist für uns alle ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben uns für unsere harte Arbeit belohnt. Der Einzug ins EM-Finale ist einzigartig, damit hat vor dem Turnier vielleicht nicht jeder gerechnet.“ Zähringer ist die Erfahrenste der fünf deutschen Bayern-Spielerinnen und durfte mit der ersten Mannschaft der Bayern schon viermal in der Bundesliga spielen. Am 18. Spieltag stand sie beim 2:0-Erfolg über Werder Bremen dabei sogar in der Startelf.