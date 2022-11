Fünf Ausrufzeichen des FC Neustadt im Jahnstadion Der Fußball-Landesligist FC Neustadt imponiert beim Heimsieg gegen Schlusslicht Walbertsweiler mit Chancen und Treffern zuhauf

Auf tiefem Boden kostete der Versuch der Gäste, zum Ausgleich zu kommen, viel Kraft. Zudem mussten Maurice Fossé (Knöchel verstaucht) und Erik Raab (Rippenprellung) früh vom Feld. Ärgerlich war Mitte der zweiten Halbzeit der zweite Gegentreffer: Zwei Königsfelder lagen verletzt am Boden, der FCR schlug aus der Balleroberung Profit. Max Chrobok marschierte aus das FCK-Tor zu und sorgte in der 71. Minute für das 2:0. Königsfelds Trainer Patrick Fossé haderte mit dem fehlenden Spielglück: „Es war ein schweres und intensives Spiel auf tiefem Boden.

In einem umkämpften Spiel mit neun gelben Karten auf beiden Seiten musste sich Landesliga-Aufsteiger FC Königsfeld beim Verbandsliga-Absteiger FC Radolfzell mit 0:2 (0:0)-Toren geschlagen geben. Die Königsfelder zeigten Laufbereitschaft, Zweikampf-Intensität und taktische Disziplin und machten die Räume eng, um die Mettnauer nicht ins Spiel kommen zu lassen. So hielten die FCK-Kicker bis zur Pause ein beachtliches 0:0. In der 54. Minute nutzte der Radolfzeller Robin Niedhardt einen Königsfelder Abspielfehler und schoss zur 1:0-Führung ein.

Die Leistungskurve zeigt nach oben, der Wille, Basisarbeit zu leisten, auch wenn es wehtut, trägt Früchte. Die Fußballer des Landesligisten FC Neustadt boten beim 5:0-(2:0-)Heimsieg gegen den Tabellenletzten Walbertsweiler-Rengetsweiler eine Demonstration der Stärke und verabschiedeten sich nach vielen Wochen im Tabellenkeller aus der Abstiegszone. Die Gäste hatten im Neustädter Jahnstadion nicht den Hauch einer Chance. Mit schnellem und direktem Spiel nach vorne setzte der FCN den Tabellenletzten gehörig unter Druck. Mit langen Bällen von Raphael Klein versuchte man zum Erfolg zu kommen. Im Mittelfeld setzten Peter Schubnell und Arne Mundinger ihre Stürmerkollegen immer wieder mit passgenauem Zuspiel in Szene. Nach einem Angriff über die rechte Seite ging der FCN durch Rick Kiefer in der fünften Minute mit einem Schuss in die rechte Torecke in Führung. Mehr bei BZ-Plus.

Die DJK Donaueschingen hat in der Fußball-Landesliga gegen die SG Dettingen/Dingelsdorf die dritte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Für die Elf von Trainer Benjamin Gallmann war es nach dem 2:3 gegen die Spvgg F.A.L. die zweite Pleite in Folge. Die Konkurrenten vom Bodensee, der TSV Singen (29 Punkte), FC Radolfzell (28 Punkte) und SC Konstanz-Wollmatingen (28 Punkte) haben so den Anschluss zur DJK (31 Punkte) wieder hergestellt. Auf dem Kunstrasenplatz startete der Ligaprimus forsch und hatte schnell die erste gute Chance durch Andreas Albicker (2.), der den Ball aus 14 Metern über das Tor schoss. Auch in der Folge waren die Grün-Weißen tonangebend. Wenig später traf Alieu Sarr (18.) mit einem Schuss aus 18 Metern nur den Pfosten. Nach einer ruhigeren Spielphase forderten die Gastgeber dann einen Foulelfmeter (38.), welchen der gute Schiedsrichter nicht gab. Vorausgegangen war ein Foul an Sarr, der umgerissen wurde.

Auf der Gegenseite wurde DJK-Schlussmann Kay Schlageter kurz vor der Pause erstmals geprüft, als er einen Schuss der Gäste an die Latte lenkte (40.). Die Gäste kamen gut aus der Pause. Schnell war Schlageter wieder gefordert, hatte aber noch die Oberhand. Das änderte sich nach einer guten Stunde, als Marco Haug einen Freistoß aus 20 Metern direkt verwandelte (61.). Der Gegentreffer erschwerte die Bedingungen für die Gastgeber weiter. Die DJK erspielte sich gegen tief stehende Gäste in der Endphase zwar reihenweise gute Chancen, konnte aber keine zu einem Treffer verwerten.

DJK Donaueschingen: Schlageter, Bartmann, Mössner, Hönig, Richter (83. Vögt), Schwer, Sarr (79. Stolz), Künstler, Schorpp, Albicker (57. Schneider), Wild (57. Reich). Tor: 0:1 Haug (61.). Schiedsrichter: Böhler (Obermünstertal). Zuschauer: 230.





SC Konstanz-Wollmatingen - FC Bad Dürrheim 4:0 (2:0).

Beim Fußball-Landesligisten FC Bad Dürrheim gibt es zwei Spieltage vor Beginn der Winterpause keine Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Die Salinenstädter stehen mit neun Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Lage verschärfte sich am Samstag mit einer herben Niederlage. Der SC Konstanz-Wollmatingen besiegte den FC Bad Dürrheim mit 4:0 (2:0)-Toren. Es war ein klarer Sieg des Bodenseeteams gegen die Salinenstädter, der gemessen an den Torchancen auch noch höher hätte ausfallen können. Der beste Spieler der Gäste, Bad Dürrheims Torhüter Moritz Karcher, hielt, was es zu halten gab. Keine Chance hatte er in der 15. Minute, als Liam Omore nach einem Eckball von Jusuf Shala am höchsten stieg und mit einem platzierten Kopfball für die Konstanzer Führung sorgte.

Jusuf Shala war auch Vorbereiter für das zweite Tor des SC – Konstantin Hahn nutzte den Heber zum 2:0. Gefährlich wurde es für die Konstanzer nur einmal in der ersten Hälfte, doch Dean Savic stand bei seinem Treffer im Abseits. Nach der Pause konnten die Bad Dürrheimer die Begegnung zwar optisch ausgeglichener gestalten, aber Torchancen hatte nur der SC. Eine lange Flanke von Tobias Wunsch passte Lewis Biade zurück in den Strafraum und Konstantin Hahn erzielte seinen zweiten Treffer. Fünf Minuten später gelang Hahn mit dem 4:0 sein drittes Tor.

Bad Dürrheim: Karcher – Ank (75. Pereira), Bienose (86. Prendi), Vera, Ayhan (62. Siegel) , Gonzalez, Savic, Diaz, Trylon, Jallow, Massa. Tore: 1:0 Omore (15.), 2:0 Hahn (34.), 3:0 Hahn (75.), 4:0 Hahn (79.). SR: Hildebrand. ZS: 80