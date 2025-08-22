Fünf Aufsteiger: Frischer Wind in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Der erste Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall steht bevor und bringt frischen Wind mit den fünf Aufsteigern SC Urbach, SV Unterweissach, TSV Michelfeld 1954, VfL Mainhardt und SGM Kreßberg. Gleichzeitig sorgt der Absteiger SV Breuningsweiler für Aufmerksamkeit, da er gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen setzen will. Die Liga startet mit einem Mix aus etablierten Teams und Neulingen, die alle darauf brennen, Punkte zu sammeln und frühzeitig ihre Ambitionen zu unterstreichen.
---
TSV Gaildorf empfängt den Aufsteiger SGM Kreßberg. Gaildorf will sich zum Auftakt stark präsentieren, während Kreßberg die ersten Punkte in der neuen Liga einfahren möchte.
---
Im Duell zwischen TSV Nellmersbach und TSV Schmiden treffen zwei etablierte Teams aufeinander. Beide Mannschaften starten mit dem Ziel, sich in der oberen Tabellenhälfte zu platzieren.
---
TSV Obersontheim empfängt den TSV Rudersberg. Ein Spiel, in dem die Heimelf mit einem positiven Start Selbstvertrauen tanken möchte, während Rudersberg auf die ersten Punkte der Saison hofft.
---
Aufsteiger SV Unterweissach trifft auf TURA Untermünkheim. Untermünkheim möchte den Heimvorteil nutzen, Unterweissach will sich in der neuen Liga behaupten und den Auftakt erfolgreich gestalten.
---
SV Breuningsweiler, als Absteiger aus der Landesliga, ist Favorit in Schornbach. Schornbach will jedoch zeigen, dass die Ligaauftakt nicht kampflos abgegeben wird.
---
SV Allmersbach empfängt den Aufsteiger TSV Michelfeld 1954. Michelfeld will direkt einen erfolgreichen Start in der Bezirksliga feiern, während Allmersbach Punkte zu Hause sichern möchte.
---
VfL Mainhardt startet als Aufsteiger bei SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Beide Teams suchen zum Saisonbeginn Stabilität und erste Erfolge.
---
SC Urbach, ebenfalls Aufsteiger, trifft auf TSV Schwaikheim. Schwaikheim möchte die ersten Punkte im eigenen Stadion holen, Urbach strebt dagegen eine Überraschung zum Auftakt an.
