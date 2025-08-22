 2025-08-21T14:07:42.707Z

Fünf Aufsteiger: Frischer Wind in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Der erste Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall steht bevor und bringt frischen Wind mit den fünf Aufsteigern SC Urbach, SV Unterweissach, TSV Michelfeld 1954, VfL Mainhardt und SGM Kreßberg. Gleichzeitig sorgt der Absteiger SV Breuningsweiler für Aufmerksamkeit, da er gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen setzen will. Die Liga startet mit einem Mix aus etablierten Teams und Neulingen, die alle darauf brennen, Punkte zu sammeln und frühzeitig ihre Ambitionen zu unterstreichen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
15:00

TSV Gaildorf empfängt den Aufsteiger SGM Kreßberg. Gaildorf will sich zum Auftakt stark präsentieren, während Kreßberg die ersten Punkte in der neuen Liga einfahren möchte.

---

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
16:00

Im Duell zwischen TSV Nellmersbach und TSV Schmiden treffen zwei etablierte Teams aufeinander. Beide Mannschaften starten mit dem Ziel, sich in der oberen Tabellenhälfte zu platzieren.

---

Mi., 29.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
19:30

TSV Obersontheim empfängt den TSV Rudersberg. Ein Spiel, in dem die Heimelf mit einem positiven Start Selbstvertrauen tanken möchte, während Rudersberg auf die ersten Punkte der Saison hofft.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
15:00

Aufsteiger SV Unterweissach trifft auf TURA Untermünkheim. Untermünkheim möchte den Heimvorteil nutzen, Unterweissach will sich in der neuen Liga behaupten und den Auftakt erfolgreich gestalten.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
15:00

SV Breuningsweiler, als Absteiger aus der Landesliga, ist Favorit in Schornbach. Schornbach will jedoch zeigen, dass die Ligaauftakt nicht kampflos abgegeben wird.

---

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
15:15live

SV Allmersbach empfängt den Aufsteiger TSV Michelfeld 1954. Michelfeld will direkt einen erfolgreichen Start in der Bezirksliga feiern, während Allmersbach Punkte zu Hause sichern möchte.

---

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
16:00

VfL Mainhardt startet als Aufsteiger bei SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Beide Teams suchen zum Saisonbeginn Stabilität und erste Erfolge.

---

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
16:00

SC Urbach, ebenfalls Aufsteiger, trifft auf TSV Schwaikheim. Schwaikheim möchte die ersten Punkte im eigenen Stadion holen, Urbach strebt dagegen eine Überraschung zum Auftakt an.

