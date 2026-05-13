Fünf auf einen Schlag

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal treibt seine Kaderplanungen für die Saison 2026/27 mit hohem Tempo voran und hat nun gleich fünf weitere Verlängerungen bekanntgegeben. Neben Co-Trainer Felix Schäfer bleiben auch Kapitän Daniel Borgardt sowie Kim Hwi-Tae, Jonas Springer und Felix Bachmann an Bord.

Zuvor hatten die Baunataler bereits die Verlängerungen von Serkan Durna, Manol Dashev, Silvio Babic und Rami Zouaoui öffentlich gemacht. Der Fokus liegt diesmal aber klar auf dem neuen Paket an Zusagen, weil der Verein nicht nur weitere Spieler bindet, sondern mit Schäfer und Borgardt auch zwei prägende Figuren seines sportlichen Gerüsts.

Damit gewinnt das Gerüst des KSV für die kommende Spielzeit weiter an Kontur. Die jüngsten Zusagen passen in eine inzwischen klar erkennbare Linie: Baunatal hält wichtige Bausteine des bestehenden Aufgebots zusammen und setzt zugleich auf Kontinuität im Funktionsteam.