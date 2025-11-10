Fünf Aluminiumtreffer! Bitteres Ende gegen Darmstadt

Ein packendes Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und dem SV Darmstadt 98 endet mit einer bitteren 2:3-Niederlage für die Gastgeber. Trotz klarer Chancenüberlegenheit und zweier Aluminiumtreffer jubelten am Ende die Hessen, die in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielten.

Die Gäste aus Darmstadt starteten furios. Bereits in der 5. Minute brachte Kilian Corredor die Lilien nach einem unübersichtlichen Strafraummoment in Führung. Doch Hannover antwortete prompt: Nach einer Freistoßflanke von Enzo Leopold profitierte Ime Okon von einem Abwehrfehler und traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (18.).

Nur 15 Minuten später drehte 96 das Spiel. Kolja Oudenne eroberte den Ball im Mittelfeld, zog in Richtung Strafraum und schlenzte den Ball sehenswert ins rechte Eck – 2:1 (33.). Kurz darauf boten sich mehrere Großchancen, um die Führung auszubauen: Benjamin Källman scheiterte zunächst an Marcel Schuhen (37.), anschließend am Querbalken (41.). Auch Oudenne und auf der Gegenseite Hiroki Akiyama trafen nur das Aluminium, sodass es mit einer knappen, aber verdienten 2:1-Führung in die Pause ging.

Der zweite Durchgang begann wie der erste: mit einem schnellen Tor der Lilien. Wieder war es Corredor, der nach Vorarbeit von Fraser Hornby zum 2:2 (50.) traf. Danach beruhigte sich das Spiel etwas, ehe es in der Schlussphase nochmals an Tempo gewann. Chancen gab es auf beiden Seiten – unter anderem durch William Kokolo, Husseyn Chakroun und Virgil Ghita, deren Abschlüsse jedoch von den Torhütern entschärft wurden.

Kurz vor Schluss hatte Merveille Papela Pech, als sein Schuss an den Innenpfosten klatschte (89.). Im Gegenzug vergab Jannik Rochelt die große Möglichkeit zur Führung. Dann folgte die bittere Entscheidung: In der 94. Minute traf Akiyama nach einer Kombination über die linke Seite mit Unterstützung des Innenpfostens zum 3:2 für Darmstadt.

Gleich fünf Mal verhinderte das Aluminium einen Treffer – zwei Mal für Hannover, drei Mal für Darmstadt. Ein Rekordwert, der den offenen Schlagabtausch dieses Spiels widerspiegelt.

Für Hannover 96 steht nun die nächste Länderspielpause an. Weiter geht es am 22. November (13 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn.

Tore:

0:1 Corredor (5.) – 1:1 Okon (18.) – 2:1 Oudenne (33.) – 2:2 Corredor (50.) – 2:3 Akiyama (90.+4)

Zuschauende: 40.100 in der Heinz von Heiden Arena