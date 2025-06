Fünf Abschiede beim Bezirksliga-Meister und weitere Wechsel

Wir können die nächsten Zusagen für die kommende Saison verkünden! Imme und Scharnreithner bleiben dem SVB weiterhin treu! Wir freuen uns riesig, dass Jannis Imme für die kommende Runde zugesagt hat. Er ist der Typ Spieler, den sich jedes Team wünscht. Er kann jegliche Position in der Verteidigung spielen und ebenfalls offensiv die Außenbahnen unsicher machen. Er glänzt durch seine enorme Schnelligkeit, seine Zweikampfstärke und ist ein echter Teamplayer. Jannis spielt seit der B-Jugend beim SVB und geht nun in seine 11. Saison als Aktivenspieler! Vielen Dank dir Janni!

Ein weiteres Mitglied unserer "Türsteher" bleibt uns erhalten. Wir freuen uns sehr, dass Tobias Scharnreithner weiterhin für den SVB am Ball bleibt. Tobias ist Bonländer durch und durch und kickt seit der F-Jugend bei unserem Verein. Auch er geht nun in seine 11. Saison bei den Aktiven. Der kompromisslose Innenverteidiger sorgt mit seiner Ruhe am Ball, seiner Zweikampfstärke und durch seine Lufthoheit für Stabilität in unseren Abwehrreihen. Vielen Dank Scharni!