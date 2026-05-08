Fünf Abgänge stehen beim SV Wacker Burghausen fest Christoph Schulz, Faton Dzemailji, Filip Ilic, Pirmin Lindner und Vojtech Mares verlassen den Verein von Pm/mwi · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Vojtech Mares verlässt nach zwei Jahren den SV Wacker Burghausen wieder und kehrt in seine tschechische Heimat zurück. – Foto: Charly Becherer

Mit Christoph Schulz, Faton Dzemailji, Filip Ilic, Pirmin Lindner und Vojtech Mares verabschiedet der SV Wacker Burghausen im Rahmen des letzten Heimspiels gegen die SpVgg Ansbach am morgigen Samstagnachmittag, den 09. Mai 2026 um 14 Uhr im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße insgesamt fünf Spieler aus dem aktuellen Regionalliga-Kader.

Die offizielle Verabschiedung findet unmittelbar vor Spielbeginn auf dem Rasen statt. "Wir möchten uns bei Christoph, Faton, Filip, Pirmin und Vojtech für den Einsatz beim SV Wacker Burghausen recht herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre weiteren Wege – sowohl sportlich als auch privat – alles erdenklich Gute. Die Kaderplanungen für die neue Spielzeit 2026/2027 sind bereits in vollem Gange und mit der Vertragsverlängerung von Alexander Gordok sowie den vier aktuellen Neuzugängen aus der eigenen U19-Nachwuchsligamannschaft Leopold Forstpointner, Moritz Leitner, Luca Wagenspöck und Niklas Heid konnten wir bereits erste Kader-Informationen vermelden", bedankt sich Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, bei den feststehenden Abgängen zum Saisonende. Wie bereits im April 2026 bekanntgegeben wurde, wird der im Sommer auslaufende Vertrag von SVW-Kapitän Christoph Schulz nicht verlängert. Das war das gemeinsame Ergebnis der Gespräche zwischen dem langjährigen Kapitän und dem Verein. Schulz schließt sich künftig dem Bayernligisten SV Erlbach an. Seit seinem Debüt in der ersten Mannschaft im Jahr 2015 entwickelte sich der Defensivspieler zu einer festen Größe im Team und übernahm in den vergangenen Jahren die Kapitänsbinde. Über die Jahre hinweg sammelte Schulz eine hohe Anzahl an Pflichtspieleinsätzen – darunter über 270 Regionalliga-Partien mit insgesamt elf Toren – im Trikot des SVW und gehörte über einen langen Zeitraum hinweg zu den konstantesten und verlässlichsten Akteuren der Mannschaft. Seine langjährige Zugehörigkeit, sein Einsatz und seine Verlässlichkeit machten ihn zu einem Gesicht des SV Wacker Burghausen – sowohl auf dem Platz als auch darüber hinaus. Mit dem Wechsel zum SV Erlbach beginnt für den 29-Jährigen nun ein neuer Abschnitt seiner Laufbahn, in dem er künftig auch Verantwortung als spielender Co-Trainer übernehmen wird.

Auch Faton Dzemailji verlässt den SV Wacker. – Foto: Mike Megapix

Mit Faton Dzemailji verlässt der zweite Spieler den SV Wacker Burghausen zum Saisonende – mit noch unbekanntem Ziel. Seit seinem Wechsel an die Salzach zu Beginn der Spielzeit 2025/2026 stand der 27-jährige, linke Schienenspieler in 15 Regionalliga-Partien für den SVW auf dem Rasen und bereitete dabei drei Tore direkt vor. Dabei konnte der Linksfuß erst ab Oktober 2025 eingreifen, nachdem er sich im ersten Sommer-Vorbereitungsspiel beim TSV 1860 Rosenheim zunächst eine Knieverletzung zugezogen hatte und operiert werden musste.