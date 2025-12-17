Fünf Abgänge beim Verbandsligisten im Winter

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Mit Kilian Kugler verabschiedet der FSV Waiblingen zwar keinen Spieler, allerdings seinen Physiotherapeut, der seit 2022 für das Team aktiv war. In der Zwischenzeit hat Kugler gleich zwei Aufstiege mitgemacht.

Auf fünf Einsätze in der laufenden Saison kommt Ibrahim Özpinar. Der 19-jährige Stürmer, der vor der Saison noch für den VfL Pfullingen am Ball war, verlässt den Verbandsligisten nun mit unbekanntem Ziel.

Ebenfalls vor der Saison kam Endrit Beshi nach Waiblingen. Der 22-jährige Mittelfeldmann spielte zuletzt für den TSV Nellmersbach und den SV Fellbach. In der laufenden Spielzeit stand Beshi zehn Mal auf dem Platz und erzielte dabei drei Tore.

Mit Loris Hoffmann verliert der FSV Waiblingen eine große Menge an Oberliga-Erfahrung. Der 30-jährige Akteur war zuletzt als Co-Trainer aktiv und stand zuletzt in der Aufstiegssaison auf dem Platz.

Lediglich einen Einsatz sammelte Levin Junginger, der nun den FSV verlässt. Der Verteidiger stammt aus der Jugend der TSG Balingen und war seit 2024 in Waiblingen. Letzte Saison kam er noch auf 18 Einsätze, nun verlässt er den Verein mit unbekanntem Ziel.

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen.