Fünf Abgänge bei den Frauen des VfB Stuttgart Beim Bundesliga-Aufsteiger beenden zwei Spielerinnen ihre Karriere. von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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Der VfB Stuttgart, Aufsteiger in die Frauen-Bundesliga, verabschiedet fünf Spielerinnen. Emma Babić, Celine Philipp und Charlotte Blümel wechseln zu neuen Vereinen, während Jana Spengler und Meike Meßmer ihre aktiven Karrieren beenden.

Emma Babić schließt sich Eintracht Frankfurt an und wird dort für die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga auflaufen. Die 18-jährige offensive Mittelfeldspielerin durchlief beim VfB die U17 und die zweite Mannschaft, ehe sie den Sprung in die Frauenmannschaft schaffte. Die kroatische Juniorennationalspielerin kam dort auf vier Pflichtspieleinsätze. Celine Philipp wechselt nach vier Jahren beim VfB zum Verbandsligisten SV Eutingen. Die 28-jährige Allrounderin gehörte seit der Gründung zu den VfB-Frauen und absolvierte 69 Pflichtspiele mit fünf Toren. Im ersten Testspiel der Mannschaft erzielte die gebürtige Herrenbergerin den ersten Treffer der Vereinsgeschichte.

Charlotte Blümel verlässt Stuttgart nach 19 Pflichtspielen und einem Tor. Die 24-jährige Innenverteidigerin war 2024 zum VfB gewechselt und feierte zwei Aufstiege, zwei Meisterschaften sowie den Gewinn des Verbandspokals. Künftig spielt sie für den SC Sand in der 2. Bundesliga. Jana Spengler beendet nach 15 Jahren ihre Laufbahn. Mit dem VfL Sindelfingen stieg sie bis in die Bundesliga auf und debütierte 2012 in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach zwei Jahren bei einem College-Team in den USA kehrte die frühere deutsche Juniorennationalspielerin nach Sindelfingen zurück. Über den VfL Herrenberg kam sie 2023 zum VfB, für den sie in 53 Pflichtspielen 25 Tore erzielte.