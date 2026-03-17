Führungswechsel in der Regionalliga Bayern

Schütze des goldenen Treffers am Dienstagabend: Cornelius Pfeiffer. – Foto: Imago Images

Die SpVgg Unterhaching hat am Dienstagabend durch einen 1:0-Heimsieg im Nachholspiel gegen den FC Augsburg II die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern übernommen. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Elf von Coach Sven Bender vor 1.125 Zuschauern im Sportpark.

Nach dem Seitentausch wurden die Augsburger stärker und bekamen ihre Chancen. Es war in Hälfte zwei durchaus ein Spiel auf Augenhöhe. Doch die Hausherren brachten den knappen Vorsprung gegen bis zur letzten Sekunde kämpfende Schwaben letztlich über die Zeit.

Die Vorstädter hatten die Geschichte im ersten Abschnitt alles in allem unter Kontrolle und dominierten über weite Strecken das Spiel. Just in einer Phase, als eigentlich die Augsburger aktiver waren, schlugen die Hausherren zu. Cornelius Pfeiffer stibitzte die Kugel als der FCA im Vorwärtsgang war, marschierte entschlossen Richtung Gehäuse, zog ab und versenkte präzise zum 1:0 (29.). Starke Einzelleistung des 19-Jährigen und bereits sein achter Saisontreffer. Dabei blieb`s auch bis zur Pause.

Für die Hachinger geht es schon am Freitag erneut mit einem Heimspiel weiter, wenn der VfB Eichstätt in den Sportpark kommt. Die Augsburger haben am Samstag ebenfalls Heimrecht gegen den TSV Aubstadt.

Alles auf einen Blick:

SpVgg Unterhaching – FC Augsburg II 1:0

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Luis Pfluger, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis (90. Jeroen Krupa), Mike Gevorgyan, Tim Hannemann, Cornelius Pfeiffer (61. Richard Meier), Christopher Negele (55. Moritz Müller) - Trainer: Sven Bender

FC Augsburg II: Tobias Jäger, David Deger, Lukas Aigner (86. Franz Bleicher), Felix Meiser, Oliver Sorg (75. Aris Malaj), Mahmut Kücüksahin (67. Hendrik Hofgärtner), Dominik Lindermeir (85. David Dreo), Florian Hangl, Kristijan Taseski (67. Louis Stegmiller), Ryota Onoda, Thomas Kastanaras - Trainer: Markus Feulner

Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt) - Zuschauer: 1125

Tore: 1:0 Cornelius Pfeiffer (29.)