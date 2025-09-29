Führungswechsel im 2.Bezirk der 1.Division: URB jetzt Leader!

Was am Wochenende los war

Es war das Topspiel schlechthin, das die Yellow Boys Weiler und die Union Remich-Bous bestritten. Beide waren vor dem 6.Spieltag noch ohne Verlustpunkte. In einer zunächst temporeichen Partie waren es die im Schnitt gut zwei Jahre erfahrenen Gäste, die durch Ibrahimovic kurz vor der Pause in Führung gingen, nach flachen Zuspiel in den Strafraum (0:1, 43.‘). Das Niveau konnte in der 2.Halbzeit nicht mehr ganz gehalten werden und am Ende setzte sich die URB knapp durch. Orlando Da Rocha, Trainer von Remich-Bous, zum Sieg bei seinem ehemaligen Verein:

Da Rocha: „Der Sieg ist verdient“

„Natürlich ist es etwas Besonderes gegen Weiler zu spielen, weil ich jeden im Club kenne und dort auch in der Jugend aktiv bin. Der Sieg ist verdient und sogar noch schöner, weil wir damit den ersten Platz übernehmen konnten und bisher alle unsere Spiele in der Meisterschaft gewonnen haben. Danke an die Anhänger auf beiden Seiten, die mit über 350 anwesenden Zuschauern für eine tolle Stimmung gesorgt haben.“

Sanem gelang am Sonntag in Sandweiler der lang ersehnte erste Saisonsieg durch u.a. einen Hattrick von Nema Ca. Dass gute Besen ab und an tatsächlich besser kehren bewies Merl, das sein zweites Spiel in Folge und damit zum zweiten Mal unter Trainerin Miller gewinnen konnte – 1:0 bezwang man Aufsteiger Kopstal. Das Tor des Tages erzielte Pereira Lopes kurz nach der Pause (48.‘). Und auch bei Mertert-Wasserbillig kehrte ein neuer Besen auf Anhieb gut: erstmals unter der Hauptverantwortung von Jeff Lascak gewann man durch drei Treffer in der 2.Halbzeit unerwartet klar mit 3:0 in Munsbach, Sehovic netzte dabei in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts zweimal binnen 5 Minuten.

Lamberti erzielt das einzige Tor des Tages im Spiel Junglinster – Bartringen und dies sehenswert per Brustmitnahme und Volley zum 1:0 für die Gäste (29.‘), die den Sieg trotz zweier Platzverweise - u.a. für den Torschützen - in der Schlussphase über die Runden brachten. Die vor dem 6.Spieltag punktgleichen Teams aus Schengen und Itzig konnten auch am Sonntag ihr Konto leicht aufstocken, 1:1 lautete es am Ende nach zwei Treffern in der 1.Hälfte. Für Spektakel sorgten der CS Oberkorn und Echternach: mit 0:3 lag der Daring scheinbar hoffnungslos zur Pause im Rückstand, ehe man ab der 76.‘ zur Aufholjagd blies und in der 7.Minute der Nachspielzeit (!) den Ausgleich zum 3:3 erzielen konnte! Vor gemeldeten 300 Zuschauern bezwang Grevenmacher am Freitag Mensdorf mit 2:0 und ist nach den Ergebnissen vom Sonntag neuer Zweiter.

