 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Führungswechsel im 1.Bezirk der 1.Division

Schieren legt vor, Beggen kann nicht nachziehen. Wintger kann plötzlich wieder auf den Klassenerhalt hoffen.

von Paul Krier · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
In Schieren freut man sich über die Tabellenführung
In Schieren freut man sich über die Tabellenführung – Foto: Lou Hartmann

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1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

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Der 25.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Gestern, 16:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
2
1
Abpfiff

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Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Käerch
FC KäerchKäerch
5
2
Abpfiff

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Gestern, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
3
0
Abpfiff

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Gestern, 16:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
1
1
Abpfiff

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Gestern, 16:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
1
3
Abpfiff

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Gestern, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
1
3
Abpfiff

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Gestern, 16:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
3
3
Abpfiff

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Gestern, 16:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
AS Wintger
AS WintgerWintger
2
3

Was am Wochenende los war

In einer rassigen Begegnung drehte Koerich am Freitag per Doppelschlag von Donlefack in Schieren einen Rückstand, nur um am Ende durch u.a. zwei Antunes-Treffer unter die Räder zu geraten. Die Gastgeber übernahmen damit vorläufig Platz 1, am Sonntagabend stand die Tabellenführung dann auch definitiv fest (s.u.).

Monteiro Mesquite: „wir haben es jetzt in unserer eigenen Hand“

Schierens Mittelfeldspieler Ricardo Monteiro Mesquite am Mirko von Kevin Harpes: „Wir wussten, dass Koerich sich in einer guten Phase befand. Sie haben in ihren letzten Spielen bewiesen, dass sie gegen Mannschaften von oben mitspielen können. Wir sind aber ebenfalls in einer guten Phase. Beide Teams haben andere Ziele. Das führte dazu, das wir vielleicht einen etwas größeren Hunger hatten. Natürlich war es ein schwieriges Spiel, doch wir waren vorbereitet.

Wir sind uns bewusst, dass wir von weit her kommen. Wenn man die Rückrunde betrachtet, lagen wir 6 Punkte hinter dem Zweiten Norden und dem Ersten Beggen. Jetzt liegen wir vor Beggen, aber es bleibt spannend bis zum Schluss. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben es jetzt in unserer eigenen Hand. Die Mannschaft, die am konstantesten ist und am meisten will, die wird es im Endeffekt schaffen. Wenn wir Erster werden können, umso besser. Sollten wir in die Relegation müssen, werden wir uns auch darauf vorbereiten.“

Aus kurzer Distanz ging Lintgen in der Schlussphase der 1.Halbzeit gegen Diekirch in Führung, kassierte aber kaum 180 Sekunden später den Ausgleich per Heber über den Keeper (1:1, 41.‘). Mitte des 2.Abschnitts entschieden die Hausherren die Partie durch ein weiteres Tor aus kurzer Entfernung zu ihren Gunsten (2:1, 69.‘) und kommen wieder in Blickweite des oberen Relegationsplatzes. Nach zuletzt starken Wochen musste Hosingen am Sonntag die Überlegenheit von Useldingen anerkennen, die Gäste gewannen mit 3:1.

Ein Hattrick von Coqu stand beim 3:0-Heimsieg von Medernach gegen Bastendorf zu Buche. Hatte er zunächst bei einem Pfostentreffer noch Pech, so traf er wenig später zum 1:0 (24.‘). Nach einer halben Stunde prüfte dann Fernandes das Aluminium, ehe Medernach auf 2:0 erhöhen konnte. Das 3:0 war dann Latte und Tor zusammen, als der erwähnte Coqu via Unterkante des Gebälks den Endstand herstellte (65.‘). In einer guten Spitzenpartie trennten sich Beggen und Norden mit einem 1:1. Rund eine halbe Stunde lang – während der auch beide Tore fielen – war es eine ausgeglichene Angelegenheit vor einer ordentlichen Kulisse. Danach erarbeiteten sich die Gastgeber ein Chancenplus und hatte bei einem Lattenkracher Pech. Norden lauerte stets, Tore sollten nach dem Dreh aber keine mehr fallen. Nach langen Monaten muss Beggen dadurch die Tabellenführung an Schieren abtreten.

Kehlen erledigte seine Pflichtaufgabe in Gilsdorf erfolgreich und siegte mit 3:1, dabei lag man schon früh mit 2:0 in Führung, ehe die Gastgeber es kurz vor der Pause wieder spannend machen konnten. In Unterzahl machten die Gäste dann in Schlussphase den Deckel auf den Auswärtssieg. In einer anwechslungsreichen Begegnung trennten sich die Kellerkinder Äischdall und Fels mit einem gerechten 3:3, das aber niemandem wirklich weiterhilft. Pech hatten die Gastgeber in der 22.‘, als Matias einen Elfmeter verschoss. Dies bringt mit sich, dass Wintger nach seinem Überraschungssieg in Mertzig die Abstiegsrelegation wieder in direkter Reichweite hat. Da Silva Pantoja drehte einen frühen Rückstand in der Anfangsviertelstunde der 2.Halbzeit, man kassierte aber prompt das 2:2 (66.‘). Als man schon von einem Remis ausgehen konnte, gelang Sagna der Siegtreffer für die Gäste (2:3, 90.‘+4).

Der 26.Spieltag

Für den gestürzten Leader Beggen bietet sich am Mittwoch in Bastendorf die Chance, nach drei sieglosen Partien wieder einen Dreier einzufahren. Da Schieren ein schweres Gastspiel in Diekirch bestreitet, könnte sogar eine „Rückholaktion“ der Tabellenspitze für die „Wiichtelcher“ möglich sein. Zwischen Norden 02 und Hosingen kommt es zu einem wichtigen Derby an beiden Enden der Tabelle. In Kehlen tritt Sorgenkind Alliance Äischdall ebenfalls zu einem Derby an. Es dürfte schwer sein, dort zu Punkten im Abstiegskampf zu kommen.

Am Mittwoch

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
20:00
Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
20:00
Unser Tipp: Unentschieden

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