Führungswechsel im 1.Bezirk der 1.Division

In Schieren freut man sich über die Tabellenführung – Foto: Lou Hartmann

Was am Wochenende los war

In einer rassigen Begegnung drehte Koerich am Freitag per Doppelschlag von Donlefack in Schieren einen Rückstand, nur um am Ende durch u.a. zwei Antunes-Treffer unter die Räder zu geraten. Die Gastgeber übernahmen damit vorläufig Platz 1, am Sonntagabend stand die Tabellenführung dann auch definitiv fest (s.u.).

Monteiro Mesquite: „wir haben es jetzt in unserer eigenen Hand“

Schierens Mittelfeldspieler Ricardo Monteiro Mesquite am Mirko von Kevin Harpes: „Wir wussten, dass Koerich sich in einer guten Phase befand. Sie haben in ihren letzten Spielen bewiesen, dass sie gegen Mannschaften von oben mitspielen können. Wir sind aber ebenfalls in einer guten Phase. Beide Teams haben andere Ziele. Das führte dazu, das wir vielleicht einen etwas größeren Hunger hatten. Natürlich war es ein schwieriges Spiel, doch wir waren vorbereitet.

Wir sind uns bewusst, dass wir von weit her kommen. Wenn man die Rückrunde betrachtet, lagen wir 6 Punkte hinter dem Zweiten Norden und dem Ersten Beggen. Jetzt liegen wir vor Beggen, aber es bleibt spannend bis zum Schluss. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben es jetzt in unserer eigenen Hand. Die Mannschaft, die am konstantesten ist und am meisten will, die wird es im Endeffekt schaffen. Wenn wir Erster werden können, umso besser. Sollten wir in die Relegation müssen, werden wir uns auch darauf vorbereiten.“

Aus kurzer Distanz ging Lintgen in der Schlussphase der 1.Halbzeit gegen Diekirch in Führung, kassierte aber kaum 180 Sekunden später den Ausgleich per Heber über den Keeper (1:1, 41.‘). Mitte des 2.Abschnitts entschieden die Hausherren die Partie durch ein weiteres Tor aus kurzer Entfernung zu ihren Gunsten (2:1, 69.‘) und kommen wieder in Blickweite des oberen Relegationsplatzes. Nach zuletzt starken Wochen musste Hosingen am Sonntag die Überlegenheit von Useldingen anerkennen, die Gäste gewannen mit 3:1.

Ein Hattrick von Coqu stand beim 3:0-Heimsieg von Medernach gegen Bastendorf zu Buche. Hatte er zunächst bei einem Pfostentreffer noch Pech, so traf er wenig später zum 1:0 (24.‘). Nach einer halben Stunde prüfte dann Fernandes das Aluminium, ehe Medernach auf 2:0 erhöhen konnte. Das 3:0 war dann Latte und Tor zusammen, als der erwähnte Coqu via Unterkante des Gebälks den Endstand herstellte (65.‘). In einer guten Spitzenpartie trennten sich Beggen und Norden mit einem 1:1. Rund eine halbe Stunde lang – während der auch beide Tore fielen – war es eine ausgeglichene Angelegenheit vor einer ordentlichen Kulisse. Danach erarbeiteten sich die Gastgeber ein Chancenplus und hatte bei einem Lattenkracher Pech. Norden lauerte stets, Tore sollten nach dem Dreh aber keine mehr fallen. Nach langen Monaten muss Beggen dadurch die Tabellenführung an Schieren abtreten.

Kehlen erledigte seine Pflichtaufgabe in Gilsdorf erfolgreich und siegte mit 3:1, dabei lag man schon früh mit 2:0 in Führung, ehe die Gastgeber es kurz vor der Pause wieder spannend machen konnten. In Unterzahl machten die Gäste dann in Schlussphase den Deckel auf den Auswärtssieg. In einer anwechslungsreichen Begegnung trennten sich die Kellerkinder Äischdall und Fels mit einem gerechten 3:3, das aber niemandem wirklich weiterhilft. Pech hatten die Gastgeber in der 22.‘, als Matias einen Elfmeter verschoss. Dies bringt mit sich, dass Wintger nach seinem Überraschungssieg in Mertzig die Abstiegsrelegation wieder in direkter Reichweite hat. Da Silva Pantoja drehte einen frühen Rückstand in der Anfangsviertelstunde der 2.Halbzeit, man kassierte aber prompt das 2:2 (66.‘). Als man schon von einem Remis ausgehen konnte, gelang Sagna der Siegtreffer für die Gäste (2:3, 90.‘+4).

Der 26.Spieltag

Für den gestürzten Leader Beggen bietet sich am Mittwoch in Bastendorf die Chance, nach drei sieglosen Partien wieder einen Dreier einzufahren. Da Schieren ein schweres Gastspiel in Diekirch bestreitet, könnte sogar eine „Rückholaktion“ der Tabellenspitze für die „Wiichtelcher“ möglich sein. Zwischen Norden 02 und Hosingen kommt es zu einem wichtigen Derby an beiden Enden der Tabelle. In Kehlen tritt Sorgenkind Alliance Äischdall ebenfalls zu einem Derby an. Es dürfte schwer sein, dort zu Punkten im Abstiegskampf zu kommen.

Am Mittwoch

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr AS Wintger Wintger FC Minerva Lintgen Lintgen 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr AS Rupensia Lusitanos Fels Fels FC Sporting Mertzig Mertzig 20:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Unser Tipp: Heimsieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr FC Jeunesse Useldingen Useldingen FC Jeunesse Gilsdorf Gilsdorf 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr FC 47 Bastendorf Bastendorf FC Avenir Beggen Beggen 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr FCM Young Boys Diekirch Diekirch FC Jeunesse Schieren Schieren 20:00 PUSH