Führungswechsel: Haselbach patzt erneut, Ettmannsdorf zur Stelle

Die Kreisliga West hat einen neuen Spitzenreiter! Eine Woche nach dem ersten Ausrutscher in dieser Saison leistete sich der SV Haselbach in Katzdorf sogleich den zweiten – und ist die Tabellenführung los. Ein knapper Heimsieg gegen die SG Silbersee ließ die Landesliga-Reserve des SV Schwandorf-Ettmannsdorf auf Platz 1 springen. Kommenden Freitag steigt der Showdown der beiden Spitzenteams. Was war sonst an diesem elften Spieltag? Die Übersicht der Spielverläufe.



Der TSV Stulln sicherte sich den Derbydreier vor 150 Zuschauern zu Gast bei der DJK Dürnsricht-Wolfring. In Führung gingen die Hausherren durch Markus Schrott in der 40. Minute, doch ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Dominik Linsmeier, sorgte in der 45. Minute für Ausgleich. In der zweiten Hälfte landete Dominik Linsmeier einen weiteren Treffer (55.), was die Gäste in Front brachte und Paul Weiß netzte in der 75. Minute zum Sieg für den TSV ein. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth







Den Dreier daheim sicherte sich der formstarke SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am elften Spieltag gegen die SG Silbersee 08. Bereits in der fünften Spielminute brachte Fabio Flanger die Hausherren in Front, Lukas Jobst erhöhte in der 25. Minute, dann kamen auch die Gäste durch Simon Gerhardinger (31.) zum Abschluss. Hannes Wallner netzte in der 60. Minute zum Ausgleich ein, doch Lukas Jobst konnte in der 77. Minute noch eine Chance verwandeln und brachte dem SVSE II somit den Heimdreier ein. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Klara Rinner, Danny Schmidt







Knapp holte sich auch der FC OVI-Teunz zu Hause die volle Ausbeute, vor 145 Fans gegen den SV Kemnath a.B. ein. In der 13. Minute gingen die Hausherren durch Jonas Dobmeier in Front, Fabian Frank (42.) und Leon Zwack (45.) netzten ebenfalls noch in der ersten Halbzeit für die Hausherren ein. In der zweiten Hälfte nutzten auch die Gäste ihre Chancen: Kilian Wiedenbauer (47.) und Michael Voit (52.) konnten noch auf 3:2 verkürzen, doch mehr war nicht drin für den SVK. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Georg Dietlinger, Etienne Berger







Der TSV Dieterskirchen und der TSV Detag Wernberg bescherten den 120 Schaulustigen am elften Spieltag eine Partie auf Augenhöhe. Durch ein Eigentor von Fabian Irlbacher (23.) gingen die Gäste in Führung, Lukas Schmirler sorgte in der 36. Minute für Ausgleich, doch Michael Schmucker brachte den TSV Detag Wernberg in der 40. Minute erneut in Front und Timo Butz erhöhte in der 48. Minute ebenfalls für die Gäste. Erst in der 88. Minute gelang es Florian Kaiser für die Hausherren zu verkürzen. Die Gäste gingen durch die Zeitstrafe für Marco Wurdack in der 90.+1. Minute in Unterzahl und der TSV Dieterskirchen nutzte die Nachspielzeit, dank Florian Kaiser, der in der 90.+2. den Ausgleichstreffer erzielte. Schiedsrichter: Stephan Völkl, Michael Ott, Helmut Meindl







Die Maximalausbeute auf heimischem Terrain sicherte sich der TV Nabburg gegen den 1. FC Schmidgaden vor 120 Zuschauern. Nico Sporer landete in der 21. Minute das 1:0, Patrick Bauer legte noch zwei späte Buden drauf (75., 85.), was den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Josef Baier, Franz Bucher, Daniel Saleki







Der SC Katzdorf sicherte sich am letzten Spieltag den Dreier gegen den SV Haselbach vor immerhin 300 Fans. Jürgen Grabinger brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung, doch Markus Feigt sorgte in der 65. Minute für Ausgleich. Durch eine Ampelkarte für Michael Schmid ging der SV Haselbach in der 80. Minute in Unterzahl und Thomas Fyrguth konnte in der 89. Minute den Siegestreffer für den SC Katzdorf landen. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Christian Gawinowski



Verlegt:





