Führungswechsel! Aschwarden schlägt Löhnhorst, Buschhausen siegreich

Ein torreiches Duell entschied der SV Aschwarden knapp für sich. Nick Stellmann traf doppelt (8., 45./FE), Noah Leyerhöhte früh auf 0:2 (25.). Löhnhorst kam durch ein Eigentor von Jannis Humborg (69.) sowie Lars Schmidt (90.) zurück, aber der Rückstand war nicht mehr aufzuholen. Löhnhorst verspielte also Platz eins, hat aber immerhin den Relegationsplatz sicher. Aschwarden hat den Titel nun in eigener Hand.

Buschhausen feiert einen erfolgreichen Heimauftritt gegen den TSV Wallhöfen. Bereits in der 4. Minute brachte Steffen Küthmann die Hausherren in Führung. In der 26. Minute erhöhte Leon Meyer nach starker Kombination auf 2:0. Wallhöfen kam kurz vor der Pause durch Milan Meyer (45.) zwar zum Anschluss, konnte in Hälfte zwei aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Zwar der zweite Sieg in Serie, doch es scheint zu spät zu sein, um noch die Klasse zu halten.