Führungswechsel an der Tabellenspitze, Leinetal gewinnt Spitzenspiel

Im Spitzenspiel konnte Eintracht Leinetal einen Rückstand drehen und in einer torreichen Partie am Ende klar mit 2:4 gewinnen. Durch den Sieg, sprang man an Ciwan Walsrode vorbei und steht nun zwei Punkte vor Ciwan auf Rang drei. In der Rückrunde ist Ciwan nur auf Rang sechs mit 18 Punkten.