Führungswechsel an der Tabellenspitze

Holland offen am 20. Spieltag der Kreisliga A. Es hat ordentlich gescheppert. Satte 43 Mal haben unsere 14 Vereine eingenetzt und sich dabei gegenseitig übertroffen. Lieben wir! Denkwürdig ging es unter anderem in Zülpich zu. Die TuS-Reserve muss die Pole Position nach dem unterhaltsamen 5:5 gegen Flamersheim/Kirchheim vorerst abgeben. FlaKis Leon Trichkovski avancierte zum Spielverderber mit seinem Tor in der Nachspielzeit. Die neue Nummer eins kommt aus Dahlem-Schmidtheim. Die SG setzte sich in Schöneseiffen 4:1 durch und hat nun einen Punkt Vorsprung vor Zülpich II. Wichtige Punkte im Klassenkampf sammelten Nierfeld und Mechernich. Nierfeld besiegte daheim den SV Sötenich mit 3:2. Das gleiche Ergebnis fuhr Mechernich in Schönau ein. Beiden schmeckt dieser Dreier besonders gut, weil unter anderem Vernich und Golbach nach einer irren Schlussphase und vier Toren ab der 86. Minute sich 4:4 trennen. Ebenfalls Remis spielte die Sportfreunde DHO gegen Weilerwist. Nach einem 0:2 hieß es am Ende 2:2 Unentschieden. Schlusslicht bleibt Lommersum, die trotz 2:0 Führung mit 4:2 in Frauenberg den Kürzeren zogen.
Das sind die Spieltagsfakten mit 43 Toren:
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SG Flamersheim / Kirchheim 5:5
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Dave Dahlmann, Milian Mäurer, Jakob Fischer, Nico Jensen, Lukas Bungart, Fabian Schmitz, Tamino Mäurer (62. Lukas Fischer), Felix Faure, Marcel Blum, Dominik Spies (72. Daniel Esser) - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan
SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Jan Osten, Julian Seliger (54. Timo Jäntgen), Henning Doppelfeld, Lukas Mager, Paul Doppelfeld, Michael Euskirchen, Kasimir Johannes Reutershan, Lukas Heiwolt (78. Maximilian Carstensen), Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald
Schiedsrichter: Nino Bergs (Düren) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Paul Doppelfeld (4.), 1:1 Tamino Mäurer (9.), 1:2 Lukas Mager (25.), 2:2 Lukas Bungart (28.), 3:2 Felix Faure (31.), 3:3 Paul Doppelfeld (34.), 3:4 Kasimir Johannes Reutershan (45.+4), 4:4 Lukas Bungart (53.), 5:4 Lukas Bungart (86.), 5:5 Jan Osten (90.+4)
In der Torjägerliste kommt der Zweitplatzierte Max Hofmann (Golbach) nach seinem Doppelpack in Vernich bis auf drei Tore an den Führenden Tim Breuer ran. Hofmann hat in den letzten vier Spielen immer getroffen und insgesamt neun Buden markiert. Ebenfalls DOPPELt traf Flakis Paul Doppelfeld. Der blonde Stürmer bringt es nun auf 16 Saisontore, was ihm vorerst Platz drei im Ranking einbringt. Vernichs Maurice Platz macht es den beiden Vorgenannten gleich und netzte ebenfalls zweifach ein. Er steht nun bei 15 Ligatoren und Rang vier im Ranking.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21
2. Max Hofmann (SSV Golbach): 18
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 16
4. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
5. Jens Knebel (SV Sötenich): 14
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 14
7. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13
7. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 13
9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12
9. Jens Honnef (TuS Mechernich): 12
11. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 11
11. Martin Schmitz (SV Sötenich): 11
11. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 11
14. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10
14. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 10
14. Dennis Jäckel (SV Sötenich): 10
Es war wieder einmal kein Spieltag für die Torhüter. Alle Schlussmänner mussten mindestens einmal hinter sich greifen. Somit gibt es keine Veränderung im Saisonranking.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
9. Aaron Zander (SV Sötenich): 1
9. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.