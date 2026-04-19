Führungswechsel an der Tabellenspitze

Leon Ingenhhaag (l.) - hier imPokalspiel in Frauenberg - und seine SG Dahlem-Schmidtheim kehren an die Tabellenspitze zurück – Foto: Marian Stanienda

Holland offen am 20. Spieltag der Kreisliga A. Es hat ordentlich gescheppert. Satte 43 Mal haben unsere 14 Vereine eingenetzt und sich dabei gegenseitig übertroffen. Lieben wir! Denkwürdig ging es unter anderem in Zülpich zu. Die TuS-Reserve muss die Pole Position nach dem unterhaltsamen 5:5 gegen Flamersheim/Kirchheim vorerst abgeben. FlaKis Leon Trichkovski avancierte zum Spielverderber mit seinem Tor in der Nachspielzeit. Die neue Nummer eins kommt aus Dahlem-Schmidtheim. Die SG setzte sich in Schöneseiffen 4:1 durch und hat nun einen Punkt Vorsprung vor Zülpich II. Wichtige Punkte im Klassenkampf sammelten Nierfeld und Mechernich. Nierfeld besiegte daheim den SV Sötenich mit 3:2. Das gleiche Ergebnis fuhr Mechernich in Schönau ein. Beiden schmeckt dieser Dreier besonders gut, weil unter anderem Vernich und Golbach nach einer irren Schlussphase und vier Toren ab der 86. Minute sich 4:4 trennen. Ebenfalls Remis spielte die Sportfreunde DHO gegen Weilerwist. Nach einem 0:2 hieß es am Ende 2:2 Unentschieden. Schlusslicht bleibt Lommersum, die trotz 2:0 Führung mit 4:2 in Frauenberg den Kürzeren zogen.

SV Schöneseiffen 1950 – SG Dahlem-Schmidtheim 1:4

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (70. Mick Albrecht), Niklas Kirch, Paul Cordel (70. Daniel Schmidt), Fabian Möhrer, Dominik Dreßen, Max Jöbges (87. Niklas Kirch), Maurice Niedermeier, Felix Jenniches, Dennis Heinen (46. Marcel Kreiß), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Leon Merget, Timo Wassong, Dino Halilic, Leon Ingenhaag (70. Sebastian Etten), Aleksandr Miller, Fabian Thur (81. Roman Wawer), Johann Jentges (71. Christopher Haep), Silvio Ferjani, Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Niklas Breuer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maurice Niedermeier (9.), 1:1 Leon Ingenhaag (16.), 1:2 Dino Halilic (21.), 1:3 Dominik Vilz (57.), 1:4 Silvio Ferjani (60.)



TuS Vernich 1927 – SSV Golbach 1928 4:4

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff (50. Finn Pleger), Michael Fredrich (81. Joe Kajba), Tom Stegink, Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Benjamin Levin Duwe, Elias Platz, Joe Kajba - Trainer: Georg Wall

SSV Golbach 1928: Finn Harnisch (81. Kevin Klein), Kai Müller, Jan Malsbenden (39. Laurin Peters), Luca Adaldo, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Jan Malsbenden (11.), 0:2 Max Hofmann (41.), 1:2 Arber Kryeziu (52.), 1:3 Luca Adaldo (56.), 2:3 Maurice Platz (87.), 3:3 Luc Kajba (88.), 4:3 Maurice Platz (90.+3), 4:4 Max Hofmann (90.+9)





SV Frauenberg – SSV Eintracht Lommersum 1920 4:2SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Justin Brams, Leon Vohsen (78. Thomas de Vries), Denis Moruz (90. Tobias Wolfer), Tom Bauer (80. Wesley Schleicher), Julian Crombach, Jan Tornow, Ben Huthmacher (87. Sebastian Kaiser) - Trainer: Marcel TimmSSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Philipp Henn (77. Tim Kückelhaus), Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz (72. Timo Bong), Elias May, Marvin Radermacher, Marcel Ebel - Trainer: Sebastian ReisenauerSchiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 90Tore: 0:1 Elias May (11.), 0:2 Joshua Schramm (26.), 1:2 Ben Huthmacher (29.), 2:2 Tom Bauer (41.), 3:2 Julian Crombach (45.+2), 4:2 Julian Crombach (89.)TSV Schönau – TuS Mechernich 1897 2:3TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang (88. Pawel Hoppe), Mateusz Hoppe, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Benedikt Vögtel, David Nolte (46. Yannick Merget), Chris Schmauder, Tim Breuer - Trainer: Gerrit UeckertTuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Robin Ron Schmitz, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt (86. Kevin Magold), André Beaujean, Sven Lepartz (93. Vitali Leonhardt), Franz Evertz, Leo Evertz (73. Tim Osterspey), Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (93. Tim de Jong), Dominik LindenSchiedsrichter: Matthias Axler - Zuschauer: 80Tore: 0:1 Dominik Linden (13.), 0:2 Sven Lepartz (20.), 1:2 Chris Schmauder (46. Foulelfmeter), 1:3 Jonas Hohn (53.), 2:3 Chris Schmauder (75.)Rot: Norman Loepke (94./TSV Schönau/Unsportlichkeit)Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SSV Weilerswist 1924 2:2Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak, Niklas Wesling (85. Fernando Da Silva), Aziz Neziri, Wael Hassan, Paul Alberty (74. Adrian Hajdini), Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem, Youssef Khabbaz, Dejen Kidane - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias VaupelSSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher, Robin Maximilian Berk (62. Sven Stanienda), Maxim Zajcev (62. Artem Azarko), Dennis Besirovic, Arda-Allen Zeyfiyanoglu (70. Firat Bagkan), Alexander Eicker, Luis Kampermann (70. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik ZiburskeSchiedsrichter: Justin Andre Malzmüller - Zuschauer: 110Tore: 0:1 Björn Büscher (2.), 0:2 Luis Kampermann (7.), 1:2 Vladyslav Shukhovtsev (22.), 2:2 Vladyslav Shukhovtsev (45.+1)SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SV Sötenich 1919 3:2SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper (77. Tim Wagner), Julian Schlag (96. André Lünebach), Mory Kaba (92. Henning Grzonka), Nils Hahn, David Küpper, Torben Hörnchen (51. Marlon Vogt) (73. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk ScheerSV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf (83. Pascal Feyerabend), Simon Weishaupt (89. Simon Sanduljak), Jonah Weishaupt (55. Nils Knebel), Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Simon Züll, Ben Winter, Dennis Jäckel (77. Luis Metternich), Jens Knebel - Trainer: Markus SabelSchiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 100Tore: 0:1 Dennis Jäckel (13.), 1:1 Luca Bläser (43. Foulelfmeter), 2:1 Jonas Küpper (74.), 3:1 Marlon Vogt (82.), 3:2 Martin Schmitz (86. Foulelfmeter)

In der Torjägerliste kommt der Zweitplatzierte Max Hofmann (Golbach) nach seinem Doppelpack in Vernich bis auf drei Tore an den Führenden Tim Breuer ran. Hofmann hat in den letzten vier Spielen immer getroffen und insgesamt neun Buden markiert. Ebenfalls DOPPELt traf Flakis Paul Doppelfeld. Der blonde Stürmer bringt es nun auf 16 Saisontore, was ihm vorerst Platz drei im Ranking einbringt. Vernichs Maurice Platz macht es den beiden Vorgenannten gleich und netzte ebenfalls zweifach ein. Er steht nun bei 15 Ligatoren und Rang vier im Ranking.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21

2. Max Hofmann (SSV Golbach): 18

3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 16

4. Maurice Platz (TuS Vernich): 15

5. Jens Knebel (SV Sötenich): 14

5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 14

7. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13

7. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 13

9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12

9. Jens Honnef (TuS Mechernich): 12

11. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 11

11. Martin Schmitz (SV Sötenich): 11

11. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 11

14. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

14. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 10

14. Dennis Jäckel (SV Sötenich): 10

Es war wieder einmal kein Spieltag für die Torhüter. Alle Schlussmänner mussten mindestens einmal hinter sich greifen. Somit gibt es keine Veränderung im Saisonranking.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

9. Aaron Zander (SV Sötenich): 1

9. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.