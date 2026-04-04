Führungswechsel an der Tabellenspitze

SV Victoria St. Wendel - SG Steinberg-Walhausen 7:1 (3:0). Vor der Rekordkulisse von 1000!!! Zuschauern nahm die Victoria von Beginn an das Zepter in die Hand. Da spielte das frühe 1:0, resultierend aus der zweiten Spielminute, den Hausherren natürlich in die Karten. Goalgetter Luca Schmidt war es, der mit einem sehenswerten Freistoß das Leder im Netz der SG versenkte. Und der Gastgeber ließ auch in der Folge nichts anbrennen. Nach 21 Minuten stand es nach weiteren Treffern von Florian Bichler und erneut Luca Schmidt 3:0. Die SG Steinberg-Walhausen hatte dem druckvollen Spiel des Gegners, der fast durchweg mit ehemaligen Saarlandligaspielern bestückt ist, nur wenig entgegen zu setzten. Unmittelbar vor dem Spitzenspiel gelang es der Victoria zusätzlich, mit Lukas Kölsch, von der zweiten Mannschaft des SV Elversberg, einen weiteren Hochkaräter zu verpflichten.

Spätestens nach dem 4:0 von Steffen Lenhardt war die Partie entschieden. Die SG Steinberg-Walhausen kam zwar durch einen verwandelten Foulelfmeter von Stefan Schätzel zum Ehrentreffer, doch das war es auch. Am Ende stand ein verdienter 7:1-Erfolg der Victoria, die ihrem großen Ziel Aufstieg, mit Sicherheit ein gutes Stück weiter gekommen ist.