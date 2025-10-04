Führungstrio siegreich, Burghausen klettert auf den vierten Rang

Regionalliga Bayern, der 12. Spieltag. Es war der Nachmittag der Heimteams, in allen sechs Partien konnten sich die Hausherren durchsetzen: Die SpVgg Unterhaching feierte am Samstagnachmittag einen torreichen 5:2-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth und festigt weiterhin die Tabellenspitze. Aber auch die Verfolger aus Nürnberg und Würzburg konnten ihre Spiele siegreich gestalten. Wacker Burghausen gewann mit 2:1 gegen Schwaben Augsburg und rutschte dadurch vor auf Rang Vier. Die DJK Vilzing besiegte zuhause Bayreuth und Illertissen machte es deutlich gegen Buchbach.
Bereits in der 13. Minute brachte Simon Skarlatidis die Hachinger mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Doch in der 22. Minute nutzte Philipp Hack einen kapitalen Fehlpass der Hausherren eiskalt aus und stellte allein vor dem Tor den Ausgleich her. Davon ließ sich Unterhaching jedoch nicht beirren: Moritz Müller traf in der 30. Minute zur erneuten Führung, ehe Jorden Aigboje kurz vor der Pause mit einem Flachschuss ins linke Eck auf 3:1 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 73. Minute, ehe wieder gejubelt wurde – erneut war es Jorden Aigboje, der mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 stellte. Zwar sorgte Lucas Torres Farias in der 78. Minute noch einmal für Hoffnung bei den Gästen, doch nur zwei Minuten später machte Aigboje mit seinem dritten Tor den Deckel auf die Partie: 5:2. Ein verdienter und offensiv starker Auftritt der Hachinger, bei dem vor allem Aigboje zum Mann des Spiels avancierte.
Im ersten Durchgang dominierten die Hausherren das Spielgeschehen und zeigten sich aktiver, ohne sich jedoch viele klare Torchancen zu erspielen. Memmingen stand defensiv kompakt und ließ wenig zu – bis zur vierten Minute der Nachspielzeit, als Dominik Meisel elf Meter vorm Tor goldrichtig stand und den Ball zur Führung über die Linie drückte. Im zweiten Durchgang versuchte Memmingen, mehr Offensivakzente zu setzen, blieb aber im letzten Drittel zu harmlos. Würzburg verwaltete die knappe Führung souverän und ließ keine echten Großchancen zu. So blieb es beim knappen 1:0-Heimsieg für die Kickers, die damit wichtige drei Punkte einfahren konnten.
Die Hausherren gingen in der 36. Minute durch Noa-Gabriel Simic in Führung. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – Simic verwandelte sicher zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Augsburg eiskalt zu: Mark Sodji erzielte in der 46. Minute zum 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams spielten mutig nach vorne, doch es war Denis Ade, der in der 81. Minute nach einem schön vorgetragenen Angriff zum 2:1-Siegtreffer für Burghausen einschoss. Somit behielt Burghausen am Ende die Oberhand in einer unterhaltsamen Partie.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ansehnlicher Regionalliga-Kick. Beide Teams hatten Phasen, in denen sie das Spiel kontrollierten, doch auch die Abwehrreihen arbeiteten konzentriert. Somit ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang nahm die Partie weiter Fahrt auf, und beide Mannschaften erspielten sich Gelegenheiten. Den entscheidenden Moment lieferte schließlich Justin von der Hitz, der sich mit einer starken Einzelaktion durchsetzte und zur 1:0-Führung für Nürnberg vollendete. In der Schlussphase drückte Eichstätt noch einmal auf den Ausgleich, vor allem in den letzten zehn Minuten, als den Nürnbergern sichtbar die Kräfte ausgingen. Doch die Gäste konnten ihre Chancen nicht nutzen – und so blieben die drei Punkte am Ende beim Club.
Bereits in der 7. Minute brachte Denis Milic die Gastgeber in Führung – mindestens zur Hälfte ein Tor von Yannick Glessing, der mit einem überragenden Sololauf über das halbe Feld die Buchbacher Abwehr stehen ließ und mustergültig auflegte. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Buchbach jedoch wieder alles auf Anfang: Tobias Heiland verwertete einen langen Ball eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Doch Illertissen kam hellwach aus der Kabine. In der 49. Minute reagierte Milos Cocic nach einem Abpraller am schnellsten und brachte sein Team erneut in Führung. In der Schlussphase sorgte Illertissen dann für klare Verhältnisse: Daniel Gerstmayer traf in der 76. Minute per Traumtor zum 3:1 – und nur sechs Minuten später war es Mussa Fofanah, der nach erneut starker Vorarbeit von Yannick Glessing den 4:1-Endstand besorgte.