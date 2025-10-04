Führungstrio siegreich, Burghausen klettert auf den vierten Rang

Bereits in der 13. Minute brachte Simon Skarlatidis die Hachinger mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Doch in der 22. Minute nutzte Philipp Hack einen kapitalen Fehlpass der Hausherren eiskalt aus und stellte allein vor dem Tor den Ausgleich her. Davon ließ sich Unterhaching jedoch nicht beirren: Moritz Müller traf in der 30. Minute zur erneuten Führung, ehe Jorden Aigboje kurz vor der Pause mit einem Flachschuss ins linke Eck auf 3:1 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 73. Minute, ehe wieder gejubelt wurde – erneut war es Jorden Aigboje, der mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 stellte. Zwar sorgte Lucas Torres Farias in der 78. Minute noch einmal für Hoffnung bei den Gästen, doch nur zwei Minuten später machte Aigboje mit seinem dritten Tor den Deckel auf die Partie: 5:2. Ein verdienter und offensiv starker Auftritt der Hachinger, bei dem vor allem Aigboje zum Mann des Spiels avancierte.