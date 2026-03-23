Führungstrio gewinnt – Schwere Verletzung am Silbersee

Weder Fisch noch Fleisch war das Unentschieden gegen OVI-Teunz für die unten drin steckende DJK Dürnsricht. – Foto: Redaktion Schwandorf

Am ersten Regelspieltag nach der Winterpause gab sich die Top-Drei der Kreisliga West keine Blöße. Am meisten Mühe hatte Spitzenreiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der einen 1:0-Arbeitssieg gegen Diendorf holte. Etwas abreißen lassen muss der Tabellenvierte SV Kemnath a.B. nach der 2:3-Heimniederlage gegen Detag Wernberg. Im Abstiegskampf durfte sich der FC Schmidgaden über sogenannte Big Points freuen – dank des Siegtreffers in der 95. Minute.



Der SC Katzdorf konnte sich vor 150 Fans den Dreier gegen den TSV Nittenau auf heimischem Terrain sichern. In er 38. Minute brachte Thomas Fyrguth die Gastgeber in Front und Luca Hintermeier erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Den dritten Treffer für den SC landete Thomas Fyrguth in der 70. Minute und Lukas Merl netzte in der 75. Minute ebenfalls für die Gastgeber ein. Einen Anschlusstreffer konnte Felix Kohler in der 77. Minute für den TSV erzielen und Maximilian Gebhard gelang das 4:2 in der 86. Minute, doch mehr war nicht für die Gäste drin. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Ludwig Feldbauer







Der SV Diendorf musste sich am 19. Spieltag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II vor 80 Zuschauern geschlagen geben. Den Siegestreffer landete Lukas Jobst in der 62. Spielminute für die Hausherren. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Jürgen Hahn, Thomas Auburger







Mit einem Remis gingen der FC OVI-Teunz und die DJK Dürnsricht-Wolfring am Sonntag vor 100 Schaulustigen auseinander. Tiziano Schleicher brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, doch Gerhard Herzog gelang in der 53. Minute der Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Josua Laußer, Christian Stockhofe







Einen klaren Sieg holte sich der TV Nabburg vor 80 Zuschauern bei der SG Silbersee 08. Noch in der ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Nico Sporer (43.) in Front, kurz nach Wiederanpfiff landete Stefan Müller den Ausgleich (47.). Mit einem Elfmetertreffer (61.) brachte Nico Sporer den TV erneut in Führung, Matthias Kurz erhöhte in der 67. Minute und Ralf Egeter besiegelte in der 80. Minute die Maximalausbeute für den TVN. Die Partie wurde von einer wohl schweren Verletzung von SG-Torwart Andreas Graf überschattet.



Einen klaren Sieg holte sich der TV Nabburg vor 80 Zuschauern bei der SG Silbersee 08. Noch in der ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Nico Sporer (43.) in Front, kurz nach Wiederanpfiff landete Stefan Müller den Ausgleich (47.). Mit einem Elfmetertreffer (61.) brachte Nico Sporer den TV erneut in Führung, Matthias Kurz erhöhte in der 67. Minute und Ralf Egeter besiegelte in der 80. Minute die Maximalausbeute für den TVN. Die Partie wurde von einer wohl schweren Verletzung von SG-Torwart Andreas Graf überschattet. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht... Schiedsrichter: Jürgen Schmirler, Willi Greber, Max Ebneth









Ein torreiches Match gab es für die 100 Besucher beim SV Haselbach. Zu Gast war der TSV Stulln, der am Sonntag leer ausging. Bereits in der vierten Minute erzielte Jürgen Grabinger das 1:0, Christoph Schart erhöhte in der 26. Minute, Jürgen Grabinger legte in der 29. Minute noch eine Bude drauf und kurz vor der Halbzeitpause netzte Andreas Merl zum 4:0 für den SV Haselbach ein. Erneut versenkte Andreas Merl in der 68. Minute und Fabian Hölzl brachte es in der 72. Minute auf 6:0. Dominik Linsmeier konnte in der 72. Minute für die Gäste eine Chance verwerten und Fabian Schieber landete in der 88. Minute den letzten Treffer der Partie für den TSV. Schiedsrichter: Walter Menzel, Maximilian Bengsch, Emilia Jesus







Eine knappe Niederlage musste der TSV Dieterskirchen beim 1. FC Schmidgaden am 19. Spieltag einstecken. Kilian Hölzl konnte noch in der ersten Halbzeit (45.) vor 100 Zuschauern zum 1:0 einnetzen. In der 81. Minute gelang Maximilian Schießl der Ausgleich und kurz darauf gingen die Hausherren durch die Ampelkarte für Leon Pennerstorfer in Unterzahl, doch die Nachspielzeit nutzte Jonas Lehner (90.+5.), um den Dreier daheim einzufahren. Schiedsrichter: Markus Rampp, Andreas Müller, Johannah Block







Vor 130 Fans musste sich der SV Kemnath a.B. am vergangenen Spieltag geschlagen geben, zu Gast war der TSV Detag Wernberg, der sich knapp den Dreier einholen konnte. Alexander Grill erzielte in der zwölften Minute den Führungstreffer für die Gastgeber, doch Timo Butz glich in der 21. Minute aus, Roko Prstec brachte die Gäste in Front und Florian Weiß erzielte noch in der ersten Halbzeit (44.) das 1:3. Alexander Grill verkürzte in der 77. Minute auf 2:3, doch mehr war nicht mehr drin für die Heimelf. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Matthias Götz, Mario Bauer