Führungsspieler verlängert und übernimmt Verantwortung im Nachwuchs

Marusenko wechselte zur Saison 2024/25 vom SV Arminia Hannover in die Waldsportstätten und hat sich seitdem zu einer festen Größe entwickelt. In bislang 43 Pflichtspielen erzielte der defensive Mittelfeldspieler ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. Als stellvertretender Kapitän ist er zudem ein zentraler Führungsspieler und Taktgeber im Mittelfeld der ersten Mannschaft. Engagement im Nachwuchsbereich Neben seiner Rolle im Herrenteam wird Marusenko künftig auch als Jugendtrainer im JFV RWD tätig sein. In der Rückrunde betreut er gemeinsam mit Matthias Peinz und Uzoma Eke die U15-Landesligamannschaft und bringt dort seine sportliche Erfahrung in die Ausbildung der Nachwuchsspieler ein.

Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein zeigt sich erfreut über die doppelte Entscheidung: „Wir freuen uns gleich doppelt, dass Nikita seinen Weg mit uns weitergeht. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Gleichzeitig ist es für unsere Jugend ein großer Mehrwert, wenn Spieler aus dem Herrenbereich wie Nikita ihre Erfahrung weitergeben. Dieses wird ein wichtiger Baustein der Neuausrichtung des JFV RWD.“ Auch Cheftrainer Kristian Arambasic betont die sportliche Bedeutung der Vertragsverlängerung: „Nikita ist unser zweiter Kapitän, ein absoluter Führungsspieler und Taktgeber im Mittelfeld. Dass wir den Kader zusammenhalten können, ist ein entscheidender Faktor für unsere Entwicklung.“