Führungsspieler verlängert und übernimmt Verantwortung im Nachwuchs
BSV Rehden bindet Marusenko langfristig und stärkt zugleich die Jugendarbeit
Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden e.V. setzt seinen eingeschlagenen Weg der Kontinuität konsequent fort: Nikita Marusenko hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Oberligisten auch in der kommenden Saison erhalten. Darüber hinaus übernimmt der 26-Jährige künftig zusätzliche Verantwortung im Nachwuchsbereich.
Marusenko wechselte zur Saison 2024/25 vom SV Arminia Hannover in die Waldsportstätten und hat sich seitdem zu einer festen Größe entwickelt. In bislang 43 Pflichtspielen erzielte der defensive Mittelfeldspieler ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. Als stellvertretender Kapitän ist er zudem ein zentraler Führungsspieler und Taktgeber im Mittelfeld der ersten Mannschaft.
Engagement im Nachwuchsbereich
Neben seiner Rolle im Herrenteam wird Marusenko künftig auch als Jugendtrainer im JFV RWD tätig sein. In der Rückrunde betreut er gemeinsam mit Matthias Peinz und Uzoma Eke die U15-Landesligamannschaft und bringt dort seine sportliche Erfahrung in die Ausbildung der Nachwuchsspieler ein.
Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein zeigt sich erfreut über die doppelte Entscheidung: „Wir freuen uns gleich doppelt, dass Nikita seinen Weg mit uns weitergeht. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Gleichzeitig ist es für unsere Jugend ein großer Mehrwert, wenn Spieler aus dem Herrenbereich wie Nikita ihre Erfahrung weitergeben. Dieses wird ein wichtiger Baustein der Neuausrichtung des JFV RWD.“
Auch Cheftrainer Kristian Arambasic betont die sportliche Bedeutung der Vertragsverlängerung: „Nikita ist unser zweiter Kapitän, ein absoluter Führungsspieler und Taktgeber im Mittelfeld. Dass wir den Kader zusammenhalten können, ist ein entscheidender Faktor für unsere Entwicklung.“
Marusenko blickt motiviert nach vorn
Der Spieler selbst freut sich auf die kommenden Aufgaben – auf und neben dem Platz: „Ich fühle mich in Rehden sehr wohl und freue mich, meine Zeit beim BSV fortzusetzen. Besonders spannend ist für mich der Start als Jugendtrainer – eine tolle Chance, erste Erfahrungen im Trainerbereich zu sammeln.“
Signal für sportliche und strukturelle Entwicklung
Mit der Verlängerung von Nikita Marusenko setzt der BSV Rehden ein weiteres Zeichen für Stabilität im Kader und verbindet sportliche Ambitionen mit nachhaltiger Nachwuchsarbeit. Der Verein stärkt damit nicht nur die erste Mannschaft, sondern investiert zugleich in die Zukunft des eigenen Unterbaus.