Führungsspieler bleiben an Bord: Beil und Eschhaus verlängern beim FCG

Der 1. FC Gievenbeck kann auch in der kommenden Saison auf seine beiden Leistungsträger Niklas Beil und Nico Eschhaus zählen. Der 23-jährige Innenverteidiger und der 33-jährige Torwart haben ihre Verträge verlängert und sollen weiterhin als zentrale Säulen in einer sich im Umbruch befindenden Mannschaft vorangehen. Beide stehen sinnbildlich für Kontinuität, Identifikation und Führungsstärke beim FCG.

In der Tat stellen beide Spieler absolute Spitzenwerte bei den Einsatzzeiten auf: Während Beil in allen 27 Oberliga- Partien von Beginn an auf dem Platz stand und mit 2385 Minuten zum absoluten Dauerbrenner avanciert, wurde Eschhaus in 26 der 27 Partien über die volle Spieldauer eingesetzt. Beil: “Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen und vorangehen“

Bereits zur U14 wechselte Beil vom TuS Hiltrup zum FCG. Nachdem er sämtliche Jugendteams als Kapitän durchlief, ging es für ihn in der Saison 21/22 in die Erste Mannschaft hoch. Mit der Ausnahme von einer Verletzungsunterbrechung ganz zu Beginn ist der heute 23- jährige Defensivspieler stets gesetzt - neben 18 Westfalenliga- Spielen kann er auf bereits 90 Oberliga- Spiele zurückblicken. „In erster Linie fühle ich mich im Verein und in der Mannschaft sehr wohl, wir haben eine junge und ambitionierte Truppe mit einem super Trainerteam", so der Masterstudent (Lehramt) zur Vertragsunterzeichnung. Dazu kommen zur neuen Saison viele Spieler zurück, mit denen ich schon in der Jugend hier zusammengespielt habe. Ich möchte die Mannschaft und den Verein unterstützen, weiter zu wachsen und Erfolg zu haben. Dabei möchte ich mich vor allem darin einbringen, dass ich noch mehr Verantwortung übernehme und vorangehe“.





Eschhaus:“Der Verein ist schon lange ein Teil von mir“



Bereits seit 2011 steht Nico Eschhaus im Kasten des 1.FC Gievenbeck - und wird diesen zur kommenden Saison nicht verlassen. Der 33- jährige Anführer, der im Dezember 2024 für sein 400 Pflichtspiel im FCG- Trikot ausgezeichnet wurde, bleibt dem Verein ebenfalls erhalten. Seit mittlerweile 14 Jahren stehe ich voller Leidenschaft für den FCG auf dem Platz", blickt das Urgestein zurück. „Der Verein ist für mich längst mehr als ein Ort zum Fußballspielen - er ist schon lange ein Teil von mir und deshalb hat es sich noch nicht richtig angefühlt, bereits in diesem Sommer die Schuhe an den Nagel zu hängen", so der Schlussmann. In durfte in all den Jahren viele Höhen und Tiefen miterleben und möchte nun die sich im Umbruch befindende Mannschaft dabei unterstützen, die nötigen Punkte zu holen, um sich ohne großen Druck gut weiterentwickeln zu können“.