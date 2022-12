Führungsrolle übernehmen - Nichtabstiegsplatz einnehmen Bereits beim Salza Cup begrüßte der FC Erfurt Nord einen Rückkehrer nach einem halben Jahr Abwesenheit zurück.

Und Maximilian Stolpe überzeugte direkt auf dem Hallenparkett in gewohnter Rolle: Laufstark, kommunikativ und immer bereit über die Schmerzgrenze zu gehen. Jene Tugenden erhofft sich nun auch sein Trainer Christian Stieglitz für die Rückrunde, um den Ligaverbleib mit dem FC Erfurt Nord in der Thüringenliga zu sichern.

Bereits im Sommer einigte sich der FC Erfurt Nord mit der SG Dresden-Laubegast über die Formalitäten für eine mögliche Rückkehr. Nun hielten beide Vereine Wort, sodass der Transfer schnell über die Bühne ging. Für die Mannschaft von Christian Stieglitz ist Max Stolpe ein wichtiges Puzzleteil, um sich in der Rückserie aus der Abstiegszone zu befreien. „Wir haben heimlich damit geliebäugelt, dass er wieder zurückkommt. Es ist für uns eine ganz wichtige Personalie. Er ist ein Spieler, der immer da ist, nicht sehr verletzungsanfällig. Die Mannschaft kennt ihn und er weiß, was er an uns hat. Er wird uns sofort weiterhelfen. Darauf bauen wir das drumherum“, so sein Trainer.

Und auch Max nimmt trotz seiner jungen 21 Jahre die Führungsrolle gerne an und möchte die Verbandsliga beim FC Erfurt Nord erhalten: „Meine sportlichen Ziele an der Grubenstraße sind in erster Linie der Klassenerhalt. Ich will die Mannschaft stabil machen, das Kommando und meine Führungsrolle auf der Sechs übernehmen. Wir müssen weniger Gegentore bekommen. Ich will mithelfen die Abwehr wieder zu stabilisieren und vorne selber ein, zwei Hütten schießen. Wir wollen schnellstmöglich aus der Abstiegszone rauskommen.“