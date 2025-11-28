Führungsquartett im Fernduell: Wer überwintert an der Spitze?

Morgen, 14:30 Uhr TSV Pfedelbach Pfedelbach TSV Erlenbach Erlenbach 14:30 live PUSH



Pfedelbach empfängt Erlenbach zum Duell zweier Teams mit gegensätzlichen Vorzeichen: Die Gastgeber rangieren mit 24 Punkten im soliden Mittelfeld, die Gäste stehen mit 12 Zählern auf Rang 14. Für den TSV Pfedelbach bietet sich die Chance, die obere Tabellenhälfte zu festigen, Erlenbach braucht im Abstiegskampf jeden Punkt.



TG Böckingen geht als Tabellenzweiter gegen die SG Sindringen/Ernsbach als Favorit in die Partie. Die Gastgeber haben 29 Punkte und können den Druck auf die Spitze hochhalten, während die SG mit 13 Zählern vor der Pause Stabilität sucht.



Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim trifft als Schlusslicht auf Aufsteiger Botenheim. Mit erst fünf Punkten ist jeder Zähler überlebenswichtig, Botenheim (20) will sich im gesicherten Mittelfeld behaupten und mit einem Auswärtsauftritt Selbstvertrauen sammeln.



Aramäer Heilbronn führt die Tabelle mit 30 Punkten an und empfängt den FSV Friedrichshaller SV. Die Hausherren wollen den Platz an der Sonne absichern, Friedrichshall (22) kann mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an das erste Drittel wahren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern FC Union Heilbronn FC Heilbronn 14:30 live PUSH



Schwaigern misst sich als Fünfter mit Union Heilbronn, das mit 28 Punkten auf Rang vier liegt. Es ist ein Duell um die unmittelbare Verfolgerrolle, bei dem die Balance zwischen Absicherung und Zielstrebigkeit den Ausschlag geben könnte.



Die SGM Mulfingen/Hollenbach bekommt es mit den Sportfreunden Lauffen zu tun. Während die SGM bei 13 Punkten um Abstand zur Abstiegszone kämpft, reist Lauffen als Dritter mit 28 Zählern und einem Spiel weniger an und will den Druck auf die Spitze erhöhen.



Wachbach und Untergriesheim treffen in einem Nachbarschaftsduell der Tabelle aufeinander. Die Gastgeber stehen bei 16 Punkten, die Gäste bei 19 – entsprechend eng dürfte der Kampf um einen versöhnlichen Abschluss vor der Pause werden.



Neuenstein empfängt Stetten/Kleingartach in einem richtungsweisenden Kellerduell. Die Hausherren stehen mit neun Punkten unter dem Strich, Stetten/Kleingartach hat 13 Zähler – beide brauchen ein Zeichen im Abstiegskampf.