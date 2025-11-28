 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Führungsquartett im Fernduell: Wer überwintert an der Spitze?

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause bringt in der Bezirksliga Franken klare Wegmarken: An der Spitze wollen Aramäer Heilbronn und TG Böckingen ihre Positionen behaupten, dahinter lauern Lauffen und Union Heilbronn. Im Tabellenkeller geht es für Neuenstein, Erlenbach und die SGM Markelsheim/Elpersheim um dringend benötigte Punkte für einen besseren Start ins neue Jahr.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV Pfedelbach
TSV Erlenbach
TSV Erlenbach
14:30

Pfedelbach empfängt Erlenbach zum Duell zweier Teams mit gegensätzlichen Vorzeichen: Die Gastgeber rangieren mit 24 Punkten im soliden Mittelfeld, die Gäste stehen mit 12 Zählern auf Rang 14. Für den TSV Pfedelbach bietet sich die Chance, die obere Tabellenhälfte zu festigen, Erlenbach braucht im Abstiegskampf jeden Punkt.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG Böckingen
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/Ernsbach
14:30

TG Böckingen geht als Tabellenzweiter gegen die SG Sindringen/Ernsbach als Favorit in die Partie. Die Gastgeber haben 29 Punkte und können den Druck auf die Spitze hochhalten, während die SG mit 13 Zählern vor der Pause Stabilität sucht.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
TSV Botenheim
TSV Botenheim
14:30

Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim trifft als Schlusslicht auf Aufsteiger Botenheim. Mit erst fünf Punkten ist jeder Zähler überlebenswichtig, Botenheim (20) will sich im gesicherten Mittelfeld behaupten und mit einem Auswärtsauftritt Selbstvertrauen sammeln.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer Heilbronn
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SV
14:30

Aramäer Heilbronn führt die Tabelle mit 30 Punkten an und empfängt den FSV Friedrichshaller SV. Die Hausherren wollen den Platz an der Sonne absichern, Friedrichshall (22) kann mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an das erste Drittel wahren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV Schwaigern
FC Union Heilbronn
FC Union Heilbronn
14:30

Schwaigern misst sich als Fünfter mit Union Heilbronn, das mit 28 Punkten auf Rang vier liegt. Es ist ein Duell um die unmittelbare Verfolgerrolle, bei dem die Balance zwischen Absicherung und Zielstrebigkeit den Ausschlag geben könnte.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/Hollenbach
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde Lauffen
14:30

Die SGM Mulfingen/Hollenbach bekommt es mit den Sportfreunden Lauffen zu tun. Während die SGM bei 13 Punkten um Abstand zur Abstiegszone kämpft, reist Lauffen als Dritter mit 28 Zählern und einem Spiel weniger an und will den Druck auf die Spitze erhöhen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV Wachbach
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde Untergriesheim
14:30

Wachbach und Untergriesheim treffen in einem Nachbarschaftsduell der Tabelle aufeinander. Die Gastgeber stehen bei 16 Punkten, die Gäste bei 19 – entsprechend eng dürfte der Kampf um einen versöhnlichen Abschluss vor der Pause werden.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV Neuenstein
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/Kleingartach
15:00

Neuenstein empfängt Stetten/Kleingartach in einem richtungsweisenden Kellerduell. Die Hausherren stehen mit neun Punkten unter dem Strich, Stetten/Kleingartach hat 13 Zähler – beide brauchen ein Zeichen im Abstiegskampf.

